İş yerine astığı yazı dikkat çekti! Görenler yanına gitmeden geçemiyor

Hatay'da köy ürünleri satan iş yeri esnafı, dükkanına astığı yazılarla kısa sürede ilgi odağı oldu. Dert dinlenir, Kadın:200, Erkek: 20 yazan esnaf, mahalle sakinlerinin psikoloğa gitmek yerine kendilerine geldiğini ve sorunlarını anlattığını belirtti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iş yerine astığı "Dert dinlenir; kadın 200 TL, erkek 20 TL" yazısıyla vatandaşlar gülümseten esnaf, mahallenin bir nevi "psikoloğu" oldu. Vatandaşların dikkatini çekmek için bu yazıyı astığını ifade eden iş yeri sahibi, tabelanın ilgi odağı olduğunu ve birçok vatandaşın dert anlatmaya geldiğini söyledi.

MAHALLELİ ÇOK SEVDİ

Arsuz ilçesi Işıklı Mahallesi'nde esnaflık yapan 59 yaşındaki İrfan Orhan Altun, iş yerine ait reklam çalışmasını insanların yüzünü gülümseterek yapmayı denedi. Altun, iş yerine "Dert dinlenir; Kadın 200 TL, Erkek 20 TL" yazılı tabela asarak yoldan geçenlerin ilgisini çekti. Yüzleri gülümseten yazı, kısa sürede ilgi odağı olarak bölgede yaşayan insanlar tarafından bilinir hale geldi ve yeni duyan vatandaşlarda fotoğraf çekinmek için iş yerine gelmeye başladı.

"DERDİM OLDUĞU ZAMAN GİDİYORUM"

Yazdığı yazıyla insanların yüzünü gülümseten Altun, mizah amaçlı yapılan çalışmanın ilgi gördüğünü söyleyerek "Tabelada dert dinlenir, erkekler 20 lira, kadınlar 200 lira gibi komik bir şey yapalım dedik. Allah'a çok şükür bayağı ilgi gördü. İnsanlar gülüyor, seviniyor, bu mutluluk bize de yansıyor. Psikoloğa gitmek bin 500-2 bin lira, burada insanlar geliyor, derdini paylaşıyor, biz de dinliyoruz" dedi.
Tabelayı gören vatandaşlardan 55 yaşındaki Vedat Çoban ise, "Derdimizi anlattık. En az bin TL öderdik ama burada 20 liraya çözdük. Derdim olduğu zaman geliyorum" diyerek esprili bir şekilde durumu değerlendirdi.

