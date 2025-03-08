İş yerine giren hırsızdan şaşırtan hamle: Sadece papağanı çalıp kaçtı!

Olay, bu sabah saat 05.00 sıralarında Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Kapıyı kırarak iş yerine giren maskeli bir kişi, içerideki hiçbir şeye dokunmadan sadece papağanı alarak kaçtı. Bir süre sonra yoldan geçen bir taksici iş yerinin kapısının açık olduğunu görünce kornaya bastı ancak içeriden kimse çıkmadı.

Taksici bunun üzerine işletmenin telefon numaralarını arayarak sahiplerini uyandırdı. İş yerine gelen Filiz Çalışkan ve ailesi papağanlarının olmadığını gördü. Görüntüleri izleyen aile papağanın çalındığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, papağanı çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

'PAPAĞANIMIZI GERİ GETİRSİN, ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIZ'

İş yerine hırsız giren Filiz Çalışkan, "Biz de şaşkınız keşke dükkandan başka malzemeler çalsaydı ama papağanıma dokunmasaydı. Sabaha karşı gelmişler, kapıyı kırmışlar. Alarm ve kamera olduğu halde papağanı alıp gitmişler. Çok üzgünüz. Başka da hiçbir şey almamışlar. Papağanımızı geri getirmelerini istiyoruz. Konuşuyordu, dans ediyordu. Artık bizim bir parçamız, çocuğumuz olmuştu. Ailecek çok üzüldük. Yaklaşık 5-6 aydır bizimleydi. Dikkatimizi çeken kimse olmadı ama herkes gelip seviyordu. Zaten buradayız diye bizimle duruyordu o da çok sıcakkanlıydı konuşuyordu, şarkı söylüyordu. İsmi Coco. Adını söylüyordu. Tesadüf eseri ticari taksici geçerken dükkanın açık olduğunu görüyor. Kornaya basıyor, içerden kimse çıkmayınca internetten bizim numaralarımızı bulup arıyor. Evimiz yakın kalktık geldik buraya. Baktık kapı açık ve papağanımız yok. Ben hiç mallara bakmadım bile papağanın olmadığını görünce benim için bitti. Keşke malzemeleri götürseydi, para götürseydi onu ellemeseydi. Sabah 5'ten beri kızlarımla ağlıyoruz. Çok üzgünüz. Papağanımızı geri getirsin, şikayetçi olmayacağız" dedi.

(DHA)