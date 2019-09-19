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İş yerini basan 2 kişi dehşet saçtı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 19.09.2019 20:57 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi, bir iş yerini basıp, camlara sopalarla vurarak kırmaya çalıştı, içerideki ürünleri tahrip etti.

İş yerini basan 2 kişi dehşet saçtı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri belirlemeyen 2 kişi bir kadına ait iş yerine gelerek ellerindeki sopayla camlara vurmaya başladı.

Camı kıramayan şahıslar içeri girerek, içeride bulunan malzemelere zarar verdikten sonra kaçtı.

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İş yerinde yaşanan dehşet sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun bafra

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