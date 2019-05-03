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Isaac Sackey'in kaza yerinde düşen altın kolyesini işçiler buldu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 03.05.2019 23:14 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği ve 6 takım arkadaşının yaralandığı trafik kazasının olduğu yerde bulunan altın kolye, sahibi Isaac Sackey'e teslim edildi.

Isaac Sackey'in kaza yerinde düşen altın kolyesini işçiler buldu

Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Boz ve Hüseyin Aladağ'ın 29 Nisan Pazartesi günü futbolcuları Josef Sural'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği yerde, temizlik yaparken bir altın kolye bulduğu aktarıldı.

Temizlik personelinin kulübe getirdiği kolyenin, kazada yaralanan futbolcu Isaac Sackey'e ait olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, Sackey'in, kolyesini kendisine teslim eden Boz ve Aladağ'a, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'de 28 Nisan Pazar günü oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Çek futbolcu Sural kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Isaac Sackey Josef Sural

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