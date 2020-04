İşadamı Gürsoy: “Gazetecilerimizin fedakar çalışmasının farkındayız”

Adıyamanlı işadamı Sadık Gürsoy, korona virüs (Covid-19) salgını sonrasının da ülkemizin verdiği mücadelenin parmakla gösterildiğini belirterek, bu süreçte gazetecilerinde fedakar bir çalışma sergilediğini vurguladı.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Gürsoy, dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgın sürecinde devlet ve millet el ele vererek tek yürek olunduğunun altını çizdi.

Haftalardır bu zor günleri atlatmak için seferberlik ruhuyla verilen mücadelede Türkiye’nin dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini ifade eden İşadamı Sadık Gürsoy, “Hiç şüphesiz sağlık hizmetlerinde geldiğimiz nokta bugün Avrupa ülkelerini geride bıraktığımızı ispatlıyor. İMF’nin kapısında kuyruk olan ülkelere inat ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyen ülkemizin, her bir ferdi üzerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Önüne çıkan her engeli aşmakta mahir olan bu milletin sandıktaki tecellisi olan siyasi irade, geçmişte yaşanan aciziyet tablolarına inat, bugün kriz çözme becerisiyle dünyaya fark atarken bilimsel çalışmalarıyla uluslara model olma yolunda hızla ilerliyor.

Dünyayı esir alan yeni tip korona virüs karşısında başta ABD olmak üzere İngiltere, İspanya ve İtalya dahil 88 ülke köşeye sıkışarak ülkemizden yardım istemiştir. Maske, sabun, ceset torbası gibi en basit tıbbi malzemeleri temin etmekte yetersiz kalan, dünyanın süper gücü olarak gösterilen ABD dahil bütün bu ülkelerin durumu, Türkiye ile mukayese edildiğinde birer ibret vesikasına dönüşmüştür” dedi.

Sağlık görevlilerinin destan yazdığına dile getiren Gürsoy açıklamasında, “Bugüne kadar binlerce yatak kapasiteli şehir hastanelerinde cansiperane bir mücadele yürüten sağlık kahramanlarıyla Türkiye, karantina günlerinde yeni bir destan yazıyor. 81 ilin tek vücut olduğu bu destanda Adıyaman’ımızın modern teknolojiyle donatılmış hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarımız ise kendi cephesinde halkımızın aydınlık geleceği için büyük bir emek ve gayret sarf ediyor. Doktorundan hemşiresine, sağlık personelinden hızır acil şoförüne kadar verilen mücadelede Kovid-19 kâbusundan kurtulan hastalarımız ise yüzleri güldürüyor.

Bir hayat kurtarma yolunda verilen bu mücadeleye yaptıkları haberlerle destek veren medyamız da kamuoyunu bilgilendirirken birlik olma ruhuyla yüreklerimizi bir birine perçinliyor. Bu yönüyle medyamız karantina günlerinin birere gizli kahramanı olarak bu mücadeleye önemli bir katkı sunuyor. Tıpkı sağlık çalışanları gibi yazdıkları haberler, çektikleri fotoğraf ve videolarla cephe gerisinden bu seferberliğe moral destek sağlayan medyamızın her bir mensubunun fedakarlıklarının farkındayız.

Birlikte verdiğimiz bu mücadelede ülkemize ve Adıyaman’ımıza yakışanı hep birlikte yapacağız. Salgını bertaraf ettikten sonra köklerimizden güç alarak ayağa kalkacağımızdan ve tarihin bize yüklediği misyonla yolumuza devam edeceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Dünya düzeninin değişime uğradığı bu süreçte kültürel zenginliklerimizi öne çıkaran projelerle şehrimizin sesi ve soluğu olacağız. Yakın zamanda yerli ve yabancı seyirciyle buluşturmayı projelendirdiğimiz ‘Mezomorto’ dizisi ile başlayacak yeniden diriliş sürecinde en büyük desteği yine medyamızdan alacağız. Şehrimizin değişim ve dönüşümünde bu proje sayesinde yakacağımız meşaleyle bugün ülkemize gösterilen takdir ve teveccühü yarın şehrimize taşıyacağız. Adıyaman’ımızı hak ettiği üzere önce bölgemizin daha sonra ülkemizin ve en nihayetinde dünya kültür mirasının bir parçası haline getirerek yeni ufuklara hep birlikte yol alacağız” ifadelerini kullandı.