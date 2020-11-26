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İşaretlerin kültürler arasında farklılık gösterdiğini biliyor muydunuz? Yaparken dikkat edilmesi gereken 10 işaret!

Seray Üstün Seray Üstün
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Gündelik hayatımızda konuşurken hepimiz el ve kol hareketlerini kullanırız. Özellikle Türk milleti olarak jest ve mimiklerle konuşmayı desteklemeye bayılırız. Üşengeçler için bir işaretle her şeyi anlatmak varken cümle kurmak angarya gelir. Beden dilinin gücüne hepimiz güveniyoruz elbette. Yurdum insanının dilini hiç bilmediği bir memlekette sadece işaretlerle neler anlatabileceğine inanamazsınız? Ancak bazen bu işaretler başa bela olabiliyor...

İşaretlerin kültürler arasında farklılık gösterdiğini biliyor muydunuz? Yaparken dikkat edilmesi gereken 10 işaret!

Ülkeler arasındaki kültür farkları bazen inanılmayacak noktalara ulaşabiliyor. Beden dili de işte tam bu aşamada yeni bir çığır açıyor. Türkiye’de yapılmasında herhangi bir mahsur olmayan hareketler diğer ülkelerde kavga nedeni bile olabiliyor. Sizler için diğer ülkelerde yanlış anlaşılmanıza sebebiyet verebilecek işaretleri derledik. Başka bir ülkeye gitmeden önce “Vay efendim ben bu işaretin o anlama geldiğini bilmiyordum, yok efendim bilsem yapar mıyım, bir insan bu yüzden dayak yer mi?” dememek için mutlaka bu işaret rehberine bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

BAŞPARMAK VE İŞARET PARMAĞIYLA DAİRE YAPMAK

tamam işareti

İşaret parmağı ve başparmağın birleştirilerek bir çember oluşturacak şekilde yukarı tutulması aslında uluslararası alanda “okey (tamam)” işareti olarak biliniyor. Bu işaret ülkemizde oldukça yanlış anlaşılır ve ortam içinde yapılması halinde “cık cık” seslerinin yükselmesine neden olur. Avustralya, ABD, Britanya ve Kanada'da tatmin olma anlamına gelir. Brezilya'da aynı hareketi ters çevirip yaparsanız hakaret olarak algılanır. Fransa’da sıfır, Japonya’da ise para demektir. Etiyopya, Brezilya ve bazı Avrupa ülkelerinde ise “eşcinsellik” manasına gelir. Meksika’da seks anlamını taşır. Meksikalı erkekler beraber olmak istedikleri partnerlerine bu işaretle mesaj gönderirler.

Tamam işareti aynı zamanda dalgıçlar arasında kullanılan teknik bir terimdir. Dalışlar genellikle ekip halinde ve toplu bir şekilde gerçekleştirilir. Bu nedenle yoklama molası verilir ve durum değerlendirmesi yapılır. Daha derine inmek için hazır olanlar ya da durumunun iyi olduğunu belirtmek isteyenler bu işareti tercih eder.

BAŞPARMAK YUKARI

baş parmak yukarı

Türkiye’de de sık sık tercih edilen bu işaret aslında bir onay hareketi... ABD, Avustralya, Britanya, Kanada ve Rusya'da “tamam” anlamına gelir. Fransızlar bu işarete daha büyük bir anlam yükleyerek mükemmel olan durumları anlatmak için kullanır. Japonya’da ise bu hareketin karşılığı erkek arkadaştır. Güney Amerika, Batı Afrika, İran, Irak ve Afganistan’da ise bu işaret “hadi oradan” demektir.

BİRLEŞİK PARMAKLAR

birleşik parmak

Türkiye’de “Yahu sana bu defalarca anlattım” derken kullanılan bu işaret diğer kültürlerde oldukça değişik anlamlar taşır. Türkiye için izah işareti diyebileceğimiz hareket, İtalya’da “Bu nedir, ne istiyorsun” demektir. Kongo’da ise “Küçük bir miktar”, İspanya’da “İyi, güzel”, Mısır’da “1 dakika” ve Malta’da “İyi biri gibi gözükmene rağmen aslında kötüsün” anlamlarını taşır. Son olarak ülkemizde bu hareketi yaparak dudaklara götürmek çok lezzetli bir yemeği ödüllendirmek için yapılacak en iyi şeydir.

BOYNUZ PARMAKLAR

boynuz işaret

Türkiye’de rock ve metal müzik severlerin durumundan memnuniyetini anlatmak için sık sık başvurduğu bu işaret Amerika’da rock müziğin simgesidir ve “Rock On (Rocka devam)” anlamına gelir. Hinduizm ve Budizm’de de yeri olan bu hareket kötülüğü kovmak için kullanılır. Brezilya, Kolombiya, Portekiz, İspanya'da “eşin seni aldatıyor, boynuzlanıyorsun” anlamı taşır.

DÜĞÜMLENEN PARMAKLAR

küstüm boz

Orta parmağı işaret parmağının üzerine gelecek şekilde düğümleme yapmak ülkemizde çocukların “Küstüm, oynamıyorum” deme şekli... Bu çapraz parmak hareketi Avustralya, ABD, Britanya, Kanada’da iyi şanslar demektir. Özellikle Amerikan dizi ve filmlerinde denk geldiğiniz bu hareket sırasında başının belaya gireceğini anlayanlar parmaklarını bağlayarak gözlerini sıkıca yumar ve dilediğini diler. Pagan döneminden kalan bu hareket aslında kötülüğe karşı korunma sağlar ve iyi şeylerin olması için temennileri ifade eder. Birçok kişi beyaz yalan söylerken de bu hareketi yapar ancak burada kritik nokta hareketin karşı taraftan gizlenmesidir. Çünkü karşı taraf görürse hemen yalan söylediğinizi anlar ve mumunuz yatsıyı bile beklemez. Vietnam’da ise çapraz parmak hareketi vajina anlamına gelir. Vietnam’da bir kadına “Küstüm” demek isterken kafanıza çanta yiyebilirsiniz.

V İŞARETİ

barış v

“Hepimiz kardeşiz, barış içinde yaşayalım” manasına gelen bu hareket ABD’de zafer işaretidir. İrlanda, Yeni Zelanda ve Britanya’da ise isyan anlamında kullanılır. Ülkemizde ise olaya biraz daha naif bakarsak rakamdır. İki rakamını anlatan bu işaret özellikle alkol sohbetlerinden sonra “Bu kaç” diye “Ben sarhoş değilim, düz çizgide yürüyorum bak" diyen sarhoş arkadaşlara gösterilir. Avustrulya’da ise bu işaret için özel bir paragraf atmak gerekiyor çünkü dümdüz hakarettir. Hatta Avusturulya’da bu hareketin direkt birine yapılması Türkler’in tabiriyle hareket çekmektir.

GEL BURAYA İŞARETİ

gel buraya

İngiliz romantizminde bu hareket partneri çağırmak için kullanılır. Avustralya, ABD, Britanya ve Kanada'da birini çağırmada tercih edilir. Hafif bir tebessümle yapıldığında buna karşı koyabilecek bir kişiyi daha tanımıyoruz. Ancak Filipinler’de durum bir hayli farklı! Filipinler’de kur yaptığınızı düşünerek bu hareketle partnerinizi çağırmanız tamamen yanlış anlaşılır. Çünkü Filipinler’de köpekleri çağırmak için kullanılan bu hareketi bir insana yapmanız hakaret olarak algılanır.

SİLAH İŞARETİ

silah işareti

Ülkemizde bu hareketin dik ve karşı tarafa doğru yapılması “Silah” anlamını taşır. Belçika, Hollanda, Almanya ve Avustralya'da '2' anlamında, Çin'de 8 anlamında, İtalya'da iyi olmayan bir şey manasında kullanılır.

BİR KOLU SABİT TUTARAK AŞAĞI DOĞRU SALLAMAK

gel gel

Böyle tarif ettiğimizde sizin için bir şey ifade etmediğini düşünmeyin. Çünkü bildiğimiz “Gel hele gel gel” işareti! Annelerimizin çocukken hepimize yaptığı bu el hareketi Avustralya, ABD, Britanya ve Kanada!da tam tersi anlam taşıyor. Onlar bu hareketi git demek için kullanıyor. Filipinler, Vietnam, Hindistan ve Gana’da ise bu hareket tamamen “Gel” demektir.

YUMRUK İŞARETİ

yumruk

Ülkemizde güç göstergesi olarak kullanılan bu harekete Avustralya, ABD, Britanya ve Kanada, Meksika, Güney Amerika'da “Facano” deniliyor ve cimri manasını taşıyor. Avustralya, Almanya'da “Beynin bileğinde duruyor” anlamına geliyor.

BONUS: BAŞPARMAK, İKİ PARMAK ARASINDA

nah işareti

Türkiye’de küfür olarak kabul edilen bu hareket Britanya, Kanada ve Avustralya'da çocuklara yapılan bir oyundur. Oyunun adı ise; “Burnunu Çaldım!”

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