İşçi Bayramı'nın Brezilyalı büyücüleri!

Portekizce'de Vale do Amanhecer adı verilen, başkent Brasilia'dan yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bu eklektik topluluk, iyi ve kötü ruhlarla iletişim kuran büyücüleri onurlandırmak için yılın en önemli geleneği olan İşçi Bayramı geleneğini sürdürüyorlar.

Törenin bir parçası olan topluluk üyeleri, Sunrise Valley'deki göz şeklindeki tapınakta güçlü bir enerji patlaması yaratmak üzere toplandılar.

Hristiyan ve Hinduların da yer aldığı grup, İnkalar ve Mayalardan alınan sembollerle, dünya dışı yaşam ve galaksiler arası seyahat inancını buluşturuyor.

Neiva Chaves Zelaya ya da takipçilerinin bildiği gibi Neiva Teyze, grubu, 50 yıl önce dul annesinin Brezilya'nın başkentinin inşaasında kamyon şoförü olarak çalıştığı zaman buldu.

Indiana Üniversitesi'nde Brezilya dinleri konusunda uzman Kelly Hayes, bu akımın dünyadaki yüzlerce tapınakla birlikte, 800.000 üyeye sahip olduğunu iddia ediyor.

Grup, bir uydu şehri olan Brasilia'daki Planaltina'nın eteklerinde, her ay şeytani durumlar için şifa arayan binlerce insan için ritüeller gerçekleştirdiği Sunrise Valley tapınak kompleksine sahip.

