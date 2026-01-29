Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

İşe giderken buz kestiler: Saç, kirpik, kaş... Hepsi dondu!

İçerik devam ediyor

Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kent merkezinde 2 metreyi geçen buz sarkıtları oluştu. En düşük sıcaklığın Göle'de eksi 23 derece olarak ölçüldüğü kentte, dışarı çıkan bazı kişilerin kaş ve kirpikleri dondu.

Kar yağışı sonrası Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'ın Göle ve Hanak ilçeleri, Türkiye'nin en soğuk yerleşim merkezleri oldu.

İşe giderken buz kestiler: Saç, kirpik, kaş... Hepsi dondu! 1

Göle'de gece en düşük sıcaklık eksi 23 olarak ölçülürken, merkezde ve Hanak ilçesinde termometreler eksi 19.7'yi gösterdi.

İşe giderken buz kestiler: Saç, kirpik, kaş... Hepsi dondu! 2

İŞE GİTMEK KABUS OLDU

Kent genelinde yollar, kaldırımlar ve araçların üzeri buzla kaplandı, bina çatılarında dev sarkıtlar oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların kaş, kirpik ve saçları dondu.

İşe giderken buz kestiler: Saç, kirpik, kaş... Hepsi dondu! 3

Bazı vatandaşların da araçlarının üzerine battaniye, kilim gibi malzemelerle örttüğü görüldü.

İşe giderken buz kestiler: Saç, kirpik, kaş... Hepsi dondu! 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 asır önce nesli tükenmişti: Ankara'da yetiştirmeye başladılar!3 asır önce nesli tükenmişti: Ankara'da yetiştirmeye başladılar!
Viral olan görüntüler! Devlet başkanı eski sevgilisiyle sahneye çıkıp şarkı söylediViral olan görüntüler! Devlet başkanı eski sevgilisiyle sahneye çıkıp şarkı söyledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ardahan kirpik kaş kar buz don saç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.