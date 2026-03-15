TikTok fenomeni bir sene sonra yakalandı: Hapse gönderildi!

TikTok fenomeni Harrison Sullivan, mahkemeye çıkmayıp yurt dışına kaçmasının ardından yaklaşık bir yıl sonra İngiltere’de yakalandı. Tehlikeli araç kullanma ve 200 bin sterlinlik McLaren kazasıyla suçlanan fenomen gözaltına alındı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Sosyal medyada Harrison Sullivan adıyla tanınan TikTok fenomeni, yaklaşık bir yıl süren kaçışın ardından İngiltere’de yakalandı. Mahkemeye çıkmadığı için hakkında yakalama kararı bulunan 24 yaşındaki fenomenin gözaltına alındığı açıklandı.

MAHKEMEYE GİTMEYİNCE ARANMAYA BAŞLADI

İngiliz polisi, fenomenin geçtiğimiz yıl Guildford Magistrates’ Court’ta görülecek duruşmasına katılmamasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Yetkililer, Sullivan’ın tehlikeli araç kullanma suçlamasıyla arandığını ve sonunda İngiltere’de yakalandığını açıkladı. Fenomen, gözaltına alındıktan sonra yeniden mahkemeye çıkarıldı.

200 BİN STERLİNLİK MCLAREN KAZASI

Sullivan’ın yaklaşık 200 bin sterlin değerindeki McLaren supercar ile yaptığı kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı iddia edildi. Kazaya ait görüntülerde aracın sürücü tarafının ağır hasar aldığı, araçtan yağ ve yakıt sızdığı görüldü.

Fenomen ayrıca araç kullanırken telefonla konuşmak ve sigortasız araç kullanmak gibi bir dizi trafik suçlamasıyla da karşı karşıya.

