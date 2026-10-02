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İşe giderken fark etti: Konya'da toprak metrelerce çöktü!

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar ekili tarlada yeni bir obruk oluştu.

İşe giderken fark etti: Konya'da toprak metrelerce çöktü!

Obruk, Fevzipaşa Mahallesi'nde pancar ekili bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, obruk bölgede çalışma yapan bir işçi tarafından fark edildi. Pancar ekili tarlada oluşan obruğun yakın zamanda meydana geldiği tahmin edilirken, yaklaşık 15 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu belirtildi.

İşe giderken fark etti: Konya da toprak metrelerce çöktü! 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Obruğu fark eden işçi, durumu vakit kaybetmeden belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, obruk çevresinde incelemelerde bulundu. Obruğun tarla yollarına yakın olması nedeniyle çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Ekiplerin bölgede gerekli kontrolleri sürdürdüğü öğrenildi.

Karapınar'da son yıllarda farklı bölgelerde meydana gelen obruklar, tarım arazileri ve ulaşım güzergahları açısından da dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya obruk
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