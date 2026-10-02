11 milyonluk aracının yanında kelepçelendi! Milyarderi böyle yakaladılar

ABD'nin California eyaletinde yaşanan olay, aksiyon filmlerini aratmayan görüntülere sahne oldu.

FBI ve ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekiplerin takip ettiği Lui, San Gabriel'deki evinden çıktıktan sonra Tesla Cybertruck'ıyla şirketinin bulunduğu City of Industry bölgesine gitti.

Lui'nin Earthmade Computer Inc. şirketinin merkezine ulaşmasının ardından operasyon düzenlendi.

Görüntülerde silahlı FBI ajanlarının Lui'yi aracının yanında yere yatırarak ters kelepçe taktığı görüldü. Ekipler daha sonra yaklaşık 11 milyon TL değerindeki aracın arka bölümünde de arama yaptı.

300 MİLYON DOLARLIK TEKNOLOJİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

ABD Adalet Bakanlığı'nın iddiasına göre Lui ve beraberindekiler, ABD'nin Çin'e yönelik teknoloji ihracatı kısıtlamalarını aşmak için bir sevkiyat ağı kurdu.

İddianamede, 2023 ve 2024 yıllarında yüksek performanslı bilgisayar sunucularının Çin'e gönderildiği öne sürüldü.

Söz konusu sunucularda, yapay zeka uygulamalarında kullanılan ve ihracatı kontrol altında tutulan yüksek performanslı grafik işlemcilerin (GPU) bulunduğu belirtildi.

Savcılık, gönderilen sunucuların toplam değerinin 300 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi.

SUNUCULAR ÖNCE MALEZYA VE SİNGAPUR'A GÖNDERİLDİ

İddianameye göre sunucular doğrudan Çin'e gönderilmedi.

Earthmade Computer üzerinden satın alınan bilgisayar sunucularının önce Malezya ve Singapur'a gönderildiği, ardından Çin'e aktarıldığı öne sürüldü.

ABD'li yetkililer, bu yöntemin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını aşmak için kullanıldığını iddia etti.

10 AYDA 176 MİLYON DOLARDAN FAZLA ÖDEME

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında, Earthmade Computer'ın 2024 yılının ocak ve ekim ayları arasındaki 10 aylık dönemde Malezya merkezli iki şirketten 176 milyon dolardan fazla ödeme aldığı belirtildi.

İddianamede ayrıca 2024 yılının ocak ayında gerçekleştirildiği öne sürülen bir sevkiyata da yer verildi.

Buna göre Lui'nin, ihracatı kısıtlanan GPU'ları taşıyan 27 bilgisayar sunucusu için yaklaşık 7,6 milyon dolarlık sipariş verdiği iddia edildi.

Sunucular Los Angeles'tan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gönderildi.

Savcılığa göre yaklaşık iki ay sonra Lui ile bağlantılı kişilerden biri, Malezyalı bir hükümet yetkilisine gönderdiği e-postada 27 sunucunun Çin'deki bir alıcıya aktarıldığını belirtti.

3 AYRI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

ABD makamları, Lui hakkında üç ayrı suçlama yöneltti.

İş insanının, ABD ihracat kontrol yasalarını ihlal etmek için komplo kurmak, ülke dışına kaçakçılık yapmak ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandığı bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın Çin'e yönelik teknoloji ihracatı üzerindeki kısıtlamaların ihlal edilip edilmediğine odaklandığını belirtti.

Lui hakkında yöneltilen suçlamalar henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş bir suç anlamına gelmiyor. ABD'deki yargı sürecinin devam etmesi bekleniyor.