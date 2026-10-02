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Özellikler aynı, isimler farklı: Samsung M08 ve F08 resmileşti!

Samsung, Galaxy M08 ve Galaxy F08’i Hindistan’daki internet sitesinde sessizce listeledi. Aslında Galaxy A08’in farklı isimli klonları olan telefonlar, 6.000 mAh pil ve 30 Eylül 2032’ye kadar güvenlik güncellemesi desteği sunuyor.

Özellikler aynı, isimler farklı: Samsung M08 ve F08 resmileşti!
Enes Çırtlık

Samsung’un iki yeni telefonu, teknik özellikler açısından birbirinden ayrılmıyor. Galaxy M08 gümüş, Galaxy F08 ise koyu mavi renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Her iki modelde de 6,7 inç büyüklüğünde LCD ekran bulunuyor. Ekran, 720 × 1600 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor.

Özellikler aynı, isimler farklı: Samsung M08 ve F08 resmileşti! 1

HELIO G99+ İŞLEMCİ VE 6.000 MAH PİL

Galaxy M08 ve F08, MediaTek Helio G99+ işlemciden güç alıyor. İki telefonda da 4 GB RAM ve genişletilebilir 64 GB depolama alanı yer alıyor.

Pil kapasitesi 6.000 mAh olan modeller, 25 W şarj desteğine sahip. Telefonlar Android 17 tabanlı One UI 9 ile çalışıyor. Samsung, güvenlik güncellemelerinin 30 Eylül 2032’ye kadar devam edeceğini belirtiyor.

Özellikler aynı, isimler farklı: Samsung M08 ve F08 resmileşti! 2

Her iki cihaz da toza ve su sıçramalarına karşı IP64 derecelendirmesi taşıyor.

50 MP ANA KAMERALARI VAR

Telefonların arkasında f/1.8 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 50 MP ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

Özellikler aynı, isimler farklı: Samsung M08 ve F08 resmileşti! 3

Samsung henüz resmi fiyatları açıklamadı. Birkaç gün önce ortaya çıkan sızıntı, her iki modelin de piyasaya sürüldüğünde Hindistan’da 16.999 rupi (176 dolar) fiyatla satılabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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