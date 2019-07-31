İşe sürekli geç kalıyordu nedeni kaydettiği görüntüde ortaya çıktı!

Brezilya'da işe geç kalmaya başlayan bir kadın, alarmının her sabah kedisi tarafından kapatıldığını keşfetti.

NEDENİNİ ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Brezilya'da Sao Paolo'da yaşayan bir kadın, işe sürekli geç kalmaya başlayınca bu durumun nedenini araştırmaya başladı.

İŞE GEÇ KALMA SEBEBİ KEDİSİYMİŞ

Sabah saatlerine kurduğu alarmı duymamaktan şikayetçi olan kadın, yaptığı araştırma sonucunda işe geç kalma sebebinin kedisi olduğunu keşfetti.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kadın tarafından kaydedilen görüntülerde, telefon alarmı çalmaya başladıktan sonra kedisinin telefonun yanına gelerek alarmı patisiyle kapattığı görülüyor. Görüntüler, kedinin sahibi tarafından sosyal medyada paylaşıldıktan sonra çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı.



