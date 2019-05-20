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İshigaki Adası bembeyaz kumsallarıyla hayran bırakıyor

Betül Songur Betül Songur
SEYAHAT  | 20.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

Kristal parlaklığındaki suyuyla görenleri mest eden İshigaki Adası, beyaz kumsallarıyla dikkat çekiyor. Tayvan açıklarında yer alan, Japonya'ya bağlı bu ada, doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. İşte dünyanın dört bir yanından gelen gezginlerin hayallerindeki tatili yaşadığı İshigaki Adası...

İshigaki Adası bembeyaz kumsallarıyla hayran bırakıyor

Adanın yerel halkı topraklarına, kökenlerine çok güçlü bir bağ ile bağlı. Adada doğup büyüyen Masao Shinzato, "Mavi mercanlar okyanusu ve içindeki tüm canlıları koruyor" diyor ve ekliyor "Ada halkı bununla gurur duyuyor. Burası turistler için de tinsel şifa yeri."

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Resifler inanılmaz derecede büyük bir faunaya sahip, farklı balık türlerine ev sahipliği yapıyor.

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Dönence altı okyanus iklimi sayesinde İshigaki'nin de içinde bulunduğu Yaeyama Takımadası'nda hava sıcaklığının yıllık ortalaması 23 derece. İşte güzelliğiyle büyüleyen adadan bazı kareler...

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japonya Tatil İshigaki Pasifik Okyanusu Tayvan deniz İshigaki Adası

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