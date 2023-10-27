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Işın Karaca 19 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kare

27.10.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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Son dönemde "Alopesi üniversalis" hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Işın Karaca sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'da sessiz sedasız evlendi. Ünlü isim nikahtan ilk kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güçlü sesi, açıklamaları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla gündemden düşmeyen Işın Karaca, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'da sessiz sedasız evlendi.

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Bu sabah Amsterdam'a giden Karaca; 'Sürprizlere hazır olun' notu ile paylaşımlar yaptı. Ünlü şarkıcı kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi ile nikah masasına oturdu.

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Işın Karaca nikahından ilk kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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CAN YAPICIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Organizatör kariyerinin yanı sıra şarkıcılık da yapan Can Yapıcıoğlu, 1992 doğumlu, yani Işın Karaca’dan 19 yaş küçük.

CAN

İzmirli besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu, 23 Mart 1992'de Akhisar'da dünyaya geldi. 5 yaşındayken İstanbul Devlet Konservatuarı'nın Keman bölümünden mezun olan babası Mesut Yapıcıoğlu ile piyano öğrenmeye başladı.

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Klasik eğitim sürecinin yanı sıra caz ve uyum eğitimini babasıyla sürdürdü. Üniversite eğitimi ve klasik eğitim sürecinden sonra, piyanist ve besteci olarak caz sahnesine katılmaya daha fazla önem verdi.

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