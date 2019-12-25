Işın Karaca Can Yapıcıoğlu ile fotoğrafını paylaştı

Işın Karaca, Tuğrul Odabaş'tan boşandıktan bir ay sonra, Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

Tuğrul Odabaş'tan boşandıktan 1 ay sonra kendisinden 19 yaş küçük müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Işın Karaca, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

Karaca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Biz 6 Aralık'ta bir şeyler yaşamaya karar verdik. Çok yeni, çok cici, çok tatlı bir şey... Hepimiz hayatımıza devam ediyoruz. O da ben de... Biz boşandıktan sonra Tuğrul ile hiç görüşmedik.

Karşılıklı olarak birbirimize açıldık. Yapabileceğim bir şey yoktu yani... Çok güzel bir şey yaşıyoruz. Şimdilik bu kadar..." demişti.



