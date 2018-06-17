Işın Karaca'dan Talat Bulut yorumu: Gözümle görmeden inanmam

Talat Bulut’un ‘Yasak Elma’ dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut yaşanan skandal iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Bir bir projeleri iptal olan ve ünlü isimlerden büyük tepki alan ünlü oyuncuyla ilgili Işın Karaca da konuştu.

Dün sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işın Karaca Talat Bulut’un taciz iddiaları hakkında konuştu. Karaca, Talat Bulut’un böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyleyerek, "O kadar üzücü ki bu kadar büyük bir oyuncunun baskı altında kalmış olması. İftira mı hiçbirimiz bilmiyoruz, gerçek mi hiçbirimiz bilmiyoruz. Önce bu duruma tarafsız bakmak gerekiyor. Ben hayvanlara ve çocuklara çok özen gösteririm. Bu taciz konularında da inanılmaz ses çıkaranlardanım. "Ben, her insan yargı karşısında suçlu görünene kadar masumdur." felsefesine inanarak yaşayan bir insanım. Talat Bulut'u çok severim oyunculuğunu, yazdıklarını, paylaştıklarını beğenirim. Talat Bulut’a konduramıyorum, kondurmak istemiyorum” dedi.