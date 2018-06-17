MAGAZİN

Işın Karaca'dan Talat Bulut yorumu: Gözümle görmeden inanmam

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

Işın Karaca taciz iddiaları ile gündeme gelen ünlü oyuncu Talat Bulut ile ilgili olarak, "Gözümle görmeden inanmam" yorumunu yaptı. Hande Ataizi ile ilgili de konuşan Karaca, "Cam seralarda yaşayanlar kimseye taş atmasın" dedi.

Işın Karaca'dan Talat Bulut yorumu: Gözümle görmeden inanmam

Talat Bulut’un ‘Yasak Elma’ dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut yaşanan skandal iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Bir bir projeleri iptal olan ve ünlü isimlerden büyük tepki alan ünlü oyuncuyla ilgili Işın Karaca da konuştu.

Dün sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işın Karaca Talat Bulut’un taciz iddiaları hakkında konuştu. Karaca, Talat Bulut’un böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyleyerek, "O kadar üzücü ki bu kadar büyük bir oyuncunun baskı altında kalmış olması. İftira mı hiçbirimiz bilmiyoruz, gerçek mi hiçbirimiz bilmiyoruz. Önce bu duruma tarafsız bakmak gerekiyor. Ben hayvanlara ve çocuklara çok özen gösteririm. Bu taciz konularında da inanılmaz ses çıkaranlardanım. "Ben, her insan yargı karşısında suçlu görünene kadar masumdur." felsefesine inanarak yaşayan bir insanım. Talat Bulut'u çok severim oyunculuğunu, yazdıklarını, paylaştıklarını beğenirim. Talat Bulut’a konduramıyorum, kondurmak istemiyorum” dedi.

"CAM SERADA YAŞAYANLAR TAŞ ATMASIN"
Hande Ataizi’nin Talat Bulut ile ilgili taciz iddialarına ise Işın Karaca, "Cam serada oturanlar taş atmamalı. Suçluluğu kanıtlanmammış bir insan üzerinde böyle bir şey yapmak kendine reklam yapmaktır. Hepimiz yeri gelince susmasını biliyoruz. Reklam yapmanın bir anlamı yok çünkü. Susacaksın, sonra çanak senin kapanda kırılıyor. Kendi gözümle görmeden inanmam" şeklinde konuştu.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Seninle her şeye evet! Survivor Merve evleniyor...Seninle her şeye evet! Survivor Merve evleniyor...
Hayranları evlenmelerini istiyor Hayranları evlenmelerini istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca Talat Bulut

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

İlginizi Çekebilir

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Diğer Haberler
Funda Arar, Minik Serçe’ye sahneden seslendi: Geri dön

Funda Arar, Minik Serçe’ye sahneden seslendi: Geri dön

Mısırlı aktör Mahir Essam maç izlerken öldü

Mısırlı aktör Mahir Essam maç izlerken öldü

Bu olay Türkiye'de oldu!

Bu olay Türkiye'de oldu!

Seninle her şeye evet! Survivor Merve evleniyor...

Seninle her şeye evet! Survivor Merve evleniyor...

Hayranları evlenmelerini istiyor

Hayranları evlenmelerini istiyor

Yasemin Şefkatli’den sevgilisi İdo’yu kızdıran paylaşım

Yasemin Şefkatli’den sevgilisi İdo’yu kızdıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.