MAGAZİN

Işın Karaca eski eşi Sedat Doğan'a uzaklaştırma kararı aldırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

Işın Karaca, hırsızlık suçundan hapis yatıp, tahliye olan ve Türkiye’ye döneceği konuşulan eski eşi Sedat Doğan için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Işın Karaca eski eşi Sedat Doğan'a uzaklaştırma kararı aldırdı

İki yıl evli kaldığı, çocuğunun babası Sedat Doğan’ın tahliye olması, Işın Karaca’yı tedirgin etti. Şarkıcı, mahkemeye başvurarak eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karaca’yla boşandıktan sonra adı dolandırıcılık ve hırsızlık gibi adli olaylara karışan Doğan, Türkiye’yi terk ederek Brezilya’ya gitmiş ve bir restoranda hırsızlık yaparken yakalanmıştı.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Brezilya’da hapis cezası alan ve uyuşturucu kullandığı için tanınmaz hale gelen fotoğrafçı-yönetmen, geçtiğimiz hafta tahliye oldu. Karaca’nın, önümüzdeki günlerde annesi Hicran Doğan’ın aldığı uçak biletiyle İstanbul’a döneceği konuşulan Doğan’ın kendisine, kızı Mia’ya, şimdiki eşine ve ailesine yaklaşmaması için mahkeme kararı aldırdığı ve endişeli olduğu öğrenildi.

Milliyet

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sedat doğan Işın Karaca

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Akkaya'ya 'Murat Boz' davası!

Deniz Akkaya'ya 'Murat Boz' davası!

Fulya Zenginer'den annesine duygusal veda!

Fulya Zenginer'den annesine duygusal veda!

Kylie Jenner'ın yalanı ortaya çıktı!

Kylie Jenner'ın yalanı ortaya çıktı!

‘Şimdi hangimizi yazacaksınız?’

‘Şimdi hangimizi yazacaksınız?’

Şebnem Dönmez sevgilisiyle görüntülendi

Şebnem Dönmez sevgilisiyle görüntülendi

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.