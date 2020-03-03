MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Işın Karaca: Günlerdir gülmeye utanır oldum

Işın Karaca: Günlerdir gülmeye utanır oldum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Sanatçı Işın Karaca, Suriye İdlib'de 34 askerimizin şehit düşmesinin ardından üzüntüsünü dile getirdi. Sosyal medya hesabından kızıyla fotoğrafını yayınlayan Karaca, "Günlerdir gülmeye utanır oldum" ifadelerini kullandı.

Işın Karaca: Günlerdir gülmeye utanır oldum

Geçtiğimiz günlerde Suriye İdlib'de 34 askerimizin şehit düşmesinin ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birçok ünlü isim ise yakın tarihte gerçekleşmesi beklenen konser ve etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Sanatçı Işın Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü ifade etti. Kızıyla fotoğrafını yayınlayan Karaca, paylaşımına şu notu düştü:

"GÜLMEYE UTANIR OLDUM"

Annem... Günlerdir gülmeye utanır oldum... 'Anne ne olur gülümse; sen değil misin, insan güldükçe gülecek şeyler bulur diyen' Kuzumdan öğütler aldım bugün... Uzun uzun ülkemizin zor günlerini anlatmaya çalıştım. Yüreği kaldıracağı kadar tabi. Allah'ım sen bütün çocuklarımızı koru. Yüzlerindeki tebessüm hiç kaybolmasın...


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Doğa Rutkay Kamal: Yaşam halden anlamaktırDoğa Rutkay Kamal: Yaşam halden anlamaktır
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca, idlib,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

Apple sonunda kabul etti! Müşterilerine 154 TL ödeyecek

Apple sonunda kabul etti! Müşterilerine 154 TL ödeyecek

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü youtuber Orkun Işıtmak nişanlandı!

Ünlü youtuber Orkun Işıtmak nişanlandı!

Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı

Evleneceklerini duyurmuşlardı! Kötü haber geldi

Doğa Rutkay Kamal: Yaşam halden anlamaktır

Doğa Rutkay Kamal: Yaşam halden anlamaktır

Tuba Büyüküstün eleştirilere ilk kez yanıt verdi!

Tuba Büyüküstün eleştirilere ilk kez yanıt verdi!

Camila Cabello’dan esprili doğum günü paylaşımı

Doğum günü şerefine 'ilk çıplak fotoğraf'ını paylaştı

Bella Hadid'in Dilara yazan kemeri dikkat çekti

Bella Hadid'in Dilara yazan kemeri dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.