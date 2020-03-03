Işın Karaca: Günlerdir gülmeye utanır oldum

Geçtiğimiz günlerde Suriye İdlib'de 34 askerimizin şehit düşmesinin ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birçok ünlü isim ise yakın tarihte gerçekleşmesi beklenen konser ve etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Sanatçı Işın Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü ifade etti. Kızıyla fotoğrafını yayınlayan Karaca, paylaşımına şu notu düştü:

"GÜLMEYE UTANIR OLDUM"

Annem... Günlerdir gülmeye utanır oldum... 'Anne ne olur gülümse; sen değil misin, insan güldükçe gülecek şeyler bulur diyen' Kuzumdan öğütler aldım bugün... Uzun uzun ülkemizin zor günlerini anlatmaya çalıştım. Yüreği kaldıracağı kadar tabi. Allah'ım sen bütün çocuklarımızı koru. Yüzlerindeki tebessüm hiç kaybolmasın...



