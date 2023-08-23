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  4. Işın Karaca sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! "Erkek erkeğe tatil" yorumuna bakın ne dedi

Işın Karaca sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! "Erkek erkeğe tatil" yorumuna bakın ne dedi

23.08.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve güçlü sesiyle adından sıkça söz ettiren Işın Karaca kendisi gibi müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla tatile çıktı. Dudak dudağa pozları gündem olan Karaca "Erkek erkeğe tatil" yorumunu yazan kişiye sert çıktı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca geçtiğimiz günlerde saçkıran olarak da bilinen Alopesi Areata hastalığına yakalandığını duyurmuş, bu yüzden saçlarını kirpiklerini ve hatta kaşlarını kaybettiğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim son halini paylaşmıştı.

Sevgilisiyle tatile çıkan 50 yaşındaki Işın Karaca’nın dudak dudağa pozları gündem oldu.

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Pop Bizde'nin haberine göre "Erkek erkeğe tatil bu olsa gerek" yorumuna sinirlenen Karaca "Korkunç kalbinize başarılar dilerim" yanıtını verdi.

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2016 yılında evlendiği Tuğral Odabaş'tan 2019 yılı Kasım ayında boşanan ünlü isim bir süredir Can Yapıcıoğlu ile beraber. Besteci ve piyanist olan Yapıcıoğlu 1992 doğumlu.

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Can Yapıcıoğlu, Işın Karaca'nın Eylül 2019'daki İzmir konserini organize etmişti.

ışın karaca sevgilisiyle poz verdi

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