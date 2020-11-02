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İşin ustasından afrodizyak etkili yatak odanızı coşturacak tarif

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 02.11.2020 14:51 | Son Güncelleme:
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İşin ustasından afrodizyak etkili yatak odanızı coşturacak tarif

Playboy modeli Candida Batista, kadınların yatak odasında birden fazla orgazm elde etmelerine yardımcı olabileceğini garanti ettiği afrodizyak etkili bir tarif paylaştı.

Playboy modeli olan Candida Batista, kadınlara özel afrodizyak etkili bir tarif paylaştı. Cinsel birleşme sırasında kadınların birden fazla orgazm yaşayacağını iddia ettiği tarif, kısa sürede ilgi topladı.

Aynı zamanda bir şef olan Batista, kadınların cinsellikten olabildiğinde keyif alması için bu tarif üzerinde çok çalıştım dedi.

Bu tarifi oluştururken birden fazla bilimsel makale okuduğunu söyleyen Batista, tarifinin birden fazla orgazma ulaşmak için kadınlara yardımcı olacağına inanıyor.

Playboy modeli tarifi için "garip bir seks oyuncağından daha iyi orgazmları garanti edebilir." diyor.

Candida Batista, içinde antioksidan açısından zengin ve Aşk Elması olarak da bilinen Nar ve Domates olan tarifini Instagram hesabından paylaştı.

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AFRODİZYAK ETKİLİ TARİF İÇİN MALZEMELER

1 büyük boy soyulmuş ve çekirdekleri ayıklanmış domates,
1 su bardağı doğranmış karpuz
1/2 biber
1 tatlı kaşığı sirke
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım doğranmış soğan
Yarım salatalık, soyulmuş
Tuz ve karabiber
Nar taneleri

Tarifi yapmak çok basit.

Tek yapmanız gereken tüm malzemeleri bir blenderde çırpmak ve soğuk bir kapta servis etmek. Servis etmeden önce üzerini nar taneleri ile süsleyerek hem görünümünü hem de etkisini arttırabilirsiniz

Afiyet olsun.

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