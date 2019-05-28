İşinden ayrılıp her şeyini sattı! Nedeni ise inanılmaz

Dean Schneider İsviçreli bir genç. Son derece konforlu bir hayatı, iyi geliri olan bir işi, lüks bir dairesi ve ofisi olan biri. Ancak o bu sıradan yaşamdan kurtulup yepyeni bir başlangıç yapmak, gerçek hayatla tanışmak için yollara düşüyor. Böylesine cesur ve gözü kara insanları kıskandığımızı itiraf edelim, onları şanslı görüyoruz çünkü bütün bu konfordan ve içinde bulundukları iyi şartlardan vazgeçebilecek şansları ve paraları olduğunu düşünüyoruz. Sonu gelmeyen bir tatili, macerayı, yeni tecrübeleri ve dünya seyahatini kim istemez ki? 26 yaşındaki Dean Schneider hayalinizi yaşamanız için şansa ve çok paraya ihtiyacınız olmadığını ispat eden biri. Gereken tek şey istemek ve cesaret etmek.

Bundan bir yıl önce finans sektöründeki işinden istifa edecek cesareti kendinde bulan cesur insanlardan biri Dean Schneider.

İsviçre’deki rahat hayatından vazgeçen Dean o güne kadar sahip olduğu her şeyi sattı ve Güney Afrika’ya doğru yola çıktı.

Doğal yaşamlarından uzakta dünyaya gelmiş aslanlara ev sahipliği yapan Hakuna Mipaka kulübüne yerleşti.