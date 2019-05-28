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İşinden ayrılıp her şeyini sattı! Nedeni ise inanılmaz

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 28.05.2019 09:48 | Son Güncelleme

Bu zamana kadar hayatındaki pek çok şeyden vazgeçip yeni bir başlangıç yapan insanlar hakkında çok şey okuduk, dinledik, ama Dean Schneider’in hikayesi çok başka.

İşinden ayrılıp her şeyini sattı! Nedeni ise inanılmaz

Dean Schneider İsviçreli bir genç. Son derece konforlu bir hayatı, iyi geliri olan bir işi, lüks bir dairesi ve ofisi olan biri. Ancak o bu sıradan yaşamdan kurtulup yepyeni bir başlangıç yapmak, gerçek hayatla tanışmak için yollara düşüyor. Böylesine cesur ve gözü kara insanları kıskandığımızı itiraf edelim, onları şanslı görüyoruz çünkü bütün bu konfordan ve içinde bulundukları iyi şartlardan vazgeçebilecek şansları ve paraları olduğunu düşünüyoruz. Sonu gelmeyen bir tatili, macerayı, yeni tecrübeleri ve dünya seyahatini kim istemez ki? 26 yaşındaki Dean Schneider hayalinizi yaşamanız için şansa ve çok paraya ihtiyacınız olmadığını ispat eden biri. Gereken tek şey istemek ve cesaret etmek.

Bundan bir yıl önce finans sektöründeki işinden istifa edecek cesareti kendinde bulan cesur insanlardan biri Dean Schneider.

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İsviçre’deki rahat hayatından vazgeçen Dean o güne kadar sahip olduğu her şeyi sattı ve Güney Afrika’ya doğru yola çıktı.

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Doğal yaşamlarından uzakta dünyaya gelmiş aslanlara ev sahipliği yapan Hakuna Mipaka kulübüne yerleşti.

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Bu kulüpte sadece aslanlar yoktu. Zebra, impala, sırtlan ve babun gibi hayvanlar için de özel alanlar vardı.

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Bu geniş arazide hepsi güven ve özgürlük içerisinde yaşıyordu.

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Swahili dilindeki Hakuna Mipaka, “Sınır Yok” anlamına geliyordu.

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Dean hayatını vahşi yaşamı korumaya adadı, işini sevgiyle yapmaya başladı.

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Dean: “Biz burada sevdiğimiz şeyleri koruyoruz”

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Dean: “Onlara “vahşi hayvan” dense de onların yaşamlarına, doğalarına ve davranışlarına saygı duymamız gerekli.”

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Çocukluğundan beri vahşi yaşam ve hayvanların dünyası daima ilgisini çekmiş.

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Bu sebeple hayvan ve doğa belgeselleri ve çeşitli hayvan koruma organizasyonları daima hayatının içerisinde olmuş.

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Vahşi hayvanları anlamayı öğrenmiş ve her zaman onlarla arasında özel bir bağ kurabileceğine inanmış.

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Schneider, Instagram hesabında vahşi yaşamın ve barındırdığı hayvanların güzelliklerini göstererek insanlara öğretmeye çalışıyor.

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Bunu başardığını da söylemek yanlış olmaz, çünkü neredeyse 600 bin kişi Dean’in maceralarını ve vahşi yaşam ile ilişkisini takip edip pozitif yorumlarla onu cesaretlendirmeye devam ediyor.

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Dean: Benim misyonum olabildiğince çok insana ulaşıp onlara vahşi yaşamın ve hayvan krallığının güzelliklerini göstermek.

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Dean, Hakuna Mipaka internet sitesinde amacını şöyle açıklıyor: “İnsanların algılarını değiştirmek ve vahşi yaşamı korumak için bilginin, tutkunun ve bu türden hikayelerin gücüne inanıyorum.”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hayvan anladıkta önce ordaki insalara yardım yapaydı iyiydi ama olsun buda güzel
Ahhh hayaller hayatlar işte ????
yılan olmamış
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