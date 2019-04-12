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İşini bırakıp çıplak temizlikçiliğe başladı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 12.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

Çıplak temizlikçilik yapmak için güzellik uzmanı olarak çalıştığı işinden ayrıldı. Şimdi 15 tam zamanlı personeli var!

İşini bırakıp çıplak temizlikçiliğe başladı!

İskoçya'nın Edinburg kentinde yaşayan 25 yaşındaki Victoria Murphy, üniversiteden mezun olduktan sonra güzellik uzmanı olarak çalışmaya başladı. Aldığı ani bir kararla işini bırakan ve çıplak temizlikçilik yapmaya başlayan Murphy, insanların evlerini saati 75 pound'a temizlemeye başladı.

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Victoria Murphy, etkinlik yönetimi derecesini aldıktan sonra Glimmer firmasını kurdu.

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Genç kadın, kısa sürede büyüttüğü bu işi ile şu anda çıplaklık düzeyine göre saati 55 ila 75 pound arasında hizmet veren 15 kişilik çıplak temizlikçi ordusunun patronu oldu.

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Victoria, ilginç ve benzersiz bir satış noktası olan bir iş kurmaya oldum olası istekli olduğunu belirtirken güzellik uzmanı olarak çalıştığı sırada çıplak temizlik hizmeti sunan bir Amerikan şirketine rastladı ve Glimmer fikri o anda aklında yeşerdi.

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“Eğlenceli ve riskli ancak aşırı olmayan bir şey istediğimi biliyordum” diyen Victoria, çalışanlarının son ilanında 100'den fazla başvuru aldığını ve işlerin gayet iyi gittiğini belirtti.

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İlk başlarda bu işi yaptığı için kendisine güldüğünü de itiraf eden genç kadın, “Hiçbir çalışanım, kendilerini rahat hissetmedikleri bir şeyi yapmak zorunda kalmaz. Biz bir eskort servisi değiliz, sunduğumuz şey sadece eğlenceli." diyerek açıklamalarını sürdürdü.

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Erkek temizlikçilerinin de olduğunu belirten Victoria, ailesinin ve arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu ve şirketin büyümesinde sosyal medya - özellikle Instagram - kilit bir rol oynadığının altını çizdi. İskoçya'dan sonra İngiltere'ye de açılacağını ve Glimmer şirketini daha da büyüteceğini vurgulayarak sözlerini noktaladı.

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Çıplak temizlik yapıyor saatte 360 lira kazanıyor!Çıplak temizlik yapıyor saatte 360 lira kazanıyor!
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