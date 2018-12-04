İşinize çok yarayacak! Mutfağa giren herkesin bilmesi gereken 8 pratik bilgi
Eren Kuyucubaşı
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04.12.2018 16:33 | Son Güncelleme
Mutfakta hem elinizi kolaylaştıracak hem de sizi derde sokmadan keyifli vakit geçirmenize yarayacak en güzel pratik bilgiler burada!
Peynirlerinizin kurumaması için onları tuzlu suya basılmış bez parçalarına sararak buzdolabında saklayabilirsiniz.
Sütün çabuk bozulmasını engellemek için içine bir çay kaşığı karbonat ilave edebilirsiniz.
Buzdolabının daha iyi soğutması için yapmanız gereken şey içine bir torba içerisinde tuz koyun. Böylelikle dolaptaki nem ortadan kalkacaktır.
Gazlı içeceklerin asidi kaçmaması için dolapta baş aşağı yerleştirebilirsiniz.
Taze ekmeği parçalamadan kesmek için ekmek bıçağını önce kaynar suya batırın sonrasında hemen kurulayıp ekmeği kesin. Her bir kesme işleminden önce bu işlemi tekrarlayın.
Taze nanenin kokusunu artırmak için doğradıktan sonra üzerine az bir miktar toz şeker serpebilirsiniz.
Kurumuş mantarları kendisine getirmek için mantarları yaklaşık bir saat kadar su içinde bekletin.
Bayatlayan bisküvi ve kurabiyeleri daha taze hale getirmek için önceden ısıtılmış fırında birkaç dakika bekletin.
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