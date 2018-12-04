YEMEK

İşinize çok yarayacak! Mutfağa giren herkesin bilmesi gereken 8 pratik bilgi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.12.2018 16:33 | Son Güncelleme

Mutfakta hem elinizi kolaylaştıracak hem de sizi derde sokmadan keyifli vakit geçirmenize yarayacak en güzel pratik bilgiler burada!

İşinize çok yarayacak! Mutfağa giren herkesin bilmesi gereken 8 pratik bilgi

Peynirlerinizin kurumaması için onları tuzlu suya basılmış bez parçalarına sararak buzdolabında saklayabilirsiniz.

peynir

Sütün çabuk bozulmasını engellemek için içine bir çay kaşığı karbonat ilave edebilirsiniz.

süt

Buzdolabının daha iyi soğutması için yapmanız gereken şey içine bir torba içerisinde tuz koyun. Böylelikle dolaptaki nem ortadan kalkacaktır.

tuz

Gazlı içeceklerin asidi kaçmaması için dolapta baş aşağı yerleştirebilirsiniz.

gazlı

Taze ekmeği parçalamadan kesmek için ekmek bıçağını önce kaynar suya batırın sonrasında hemen kurulayıp ekmeği kesin. Her bir kesme işleminden önce bu işlemi tekrarlayın.

ekmek

Taze nanenin kokusunu artırmak için doğradıktan sonra üzerine az bir miktar toz şeker serpebilirsiniz.

nane

Kurumuş mantarları kendisine getirmek için mantarları yaklaşık bir saat kadar su içinde bekletin.

Bayatlayan bisküvi ve kurabiyeleri daha taze hale getirmek için önceden ısıtılmış fırında birkaç dakika bekletin.

isküvi


PARTNERMüslümanların tarihi değiştiren icatlarıMüslümanların tarihi değiştiren icatları
Canan Karatay şişmanlatmayan tatlı tarifi verdiCanan Karatay şişmanlatmayan tatlı tarifi verdi
Anadolu'nun şifalısını kaynatıp suyunu içerseniz...Anadolu'nun şifalısını kaynatıp suyunu içerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mutfak bilgileri pratik bilgiler

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Kadın'da Şirin ve Pırıl'dan Bahar için korkunç plan! Kadın 43. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin ve Pırıl'dan Bahar için korkunç plan! Kadın 43. yeni bölüm fragmanı izle!

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi! Bakın vücuttaki Feng Fu noktası neler yapıyor

Enseye buz koymanın inanılmaz etkisi! Bakın vücuttaki Feng Fu noktası neler yapıyor

Harvard uzmanları açıkladı! İşte zinde tutan o besinler

Harvard uzmanları açıkladı! İşte zinde tutan o besinler

Sizce bu yağlardan hangisi gerçek?

Sizce bu yağlardan hangisi gerçek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canan Karatay'dan kabak tatlısı tarifi

Canan Karatay şişmanlatmayan tatlı tarifi verdi

Anadolu'nun şifalısını kaynatıp suyunu içerseniz...

Anadolu'nun şifalısını kaynatıp suyunu içerseniz...

Harvard uzmanları açıkladı! İşte zinde tutan o besinler

Harvard uzmanları açıkladı! İşte zinde tutan o besinler

Sizce bu yağlardan hangisi gerçek?

Sizce bu yağlardan hangisi gerçek?

Kars'ın benzersiz lezzeti kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu

Kars'ın benzersiz lezzeti kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu

Cep yakmaz: Birbirinden leziz bütçe dostu 10 tarif

Cep yakmaz: Birbirinden leziz bütçe dostu 10 tarif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.