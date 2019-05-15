İskeleti 5 yıl sonra bulunan yaşlı kadın, boğularak öldürülmüş

Banaz'ın Susuz köyünde yaşayan Hacer Cengiz, 15 Ocak 2014'te ortadan kayboldu. Oğlu ve gelini tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Hacer Cengiz'in bulunması için bölgede geniş çaplı arama yapıldı. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile köylüler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, Kocaköprü Göleti de dalgıçlar tarafından kontrol edildi. Ancak yaşlı kadın bulunamadı.

VİDEO TAKTİĞİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ



İl Jandarma Komutanlığı 8 ay önce, Hacer Cengiz'in ortadan kayboluşunu aydınlatmak için faili meçhul olayları çözmekte başarılı olan 4 kişiden oluşan özel bir ekip kurdu. Savcılığın bilgisi dahilinde tüm aile üyeleri fiziki ve teknik takibe alındı. Özel ekip, Hacer Cengiz kayıp olarak aranırken, aile içinde öldürüldüğünü tahmin edip, evdeki tüm fotoğraf ve videoları da incelemek üzere aldı. Ekip, Hacer Cengiz ile oğlu Muhammet Cengiz'in yer aldığı daha önce çekilmiş resim ve kamera görüntülerinden 4 dakikalık duygusal bir video hazırladı. Geçen mart ayında Muhammet Cengiz, Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı'na çağrılarak video izletildi.