İşkence edip öldürmüştü! 200 yıl sonra bir ilk yaşanacak!

18 yaşındayken bir genç kadını öldüren Christa Pike idam edilecek. Pike, 200 yıl sonra idam edilecek ilk kadın olacak. Bir sivil toplum kuruluşu ise idamın durdurulması için imza kampanyası başlattı.

1995 yılında henüz 18 yaşındayken Colleen Slemmer isimli genç kadını işkence ederek öldürmekten tutuklanan Christa Pike ölüm cezası aldı. ABD'de Tennessee Yüksek Mahkemesi, eyaletin tek kadın ölüm cezası mahkumu Christa Pike için idam tarihi belirledi.

İLK KADIN OLACAK

200 yılı aşkın süredir idam edilen ilk kadın olacak olan Pike’ın infazı 30 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Tennesseans for an Alternative to the Death Penalty isimli kuruluş da infazın durdurulması için çağrı yaptı.

Pike ise ifadesinde “18 yaşında, akıl sağlığı yerinde olmayan bir çocuktum. Yaptığım şeyin büyüklüğünü yıllar sonra kavrayabildim. Bir annenin, bir kardeşin, bir arkadaşın canını aldım. Bugün o suçu işlemiş olmam hâlâ midemi bulandırıyor" demişti.

