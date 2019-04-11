İsviçre'de Fatih Terim krizi: Malouda, Zürich'ten kovulduğunu sosyal medyadan öğrendi

FC Zürich Kulübü, resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, karşılıklı anlaşma sonucu Florent Malouda ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Aynı dakikalarda kişisel Twitter hesabından bu gönderiye yanıt veren Florent Malouda, karardan habersiz olduğunu vurgulayarak, ''Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum'' cevabını verdi.

FATİH TERİM'İ HATIRLATTI

Florent Malouda'nın yaşadığı olay 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın başındayken Ünal Aysal yönetimi tarafından görevine son verilen Fatih Terim'i hatırlattı. Fatih Terim de kovulduğunu tesislerde bulunan televizyondan öğrenmişti.

FC Zürich'teki görevine 1 Mart 2019 tarihinde başlayan ve forvet antrenörlüğü yapan Malouda'nın İsviçre ekibindeki kariyeri 42 gün sürmüş oldu. 2013-14 sezonunda Trabzonspor forması giyen 38 yaşındaki Malouda, 2007-2013 yılları arasında Chelsea'de top koşturmuş ve o yıllarda İngiliz ekibinin önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

