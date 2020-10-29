İskorpit çorbası nasıl yapılır? İskorpit çorbasının tarifi nedir? İskorpit çorbasının malzemeleri nelerdir? İşte iskorpit çorbasının tarifi...

İskorpit balığı, yüksek besin değeri ve hassas tadı ile gastronomide dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. A vitamini ve Omega-3 bakımından zengin olan iskorpit balığının tüketimi özellikle Çanakkale Bölgesi’nde oldukça yaygındır. Çanakkale’nin yöresel lezzetleri arasında yer alan iskorpit balığından yapıla çorba tarifi sebzelerle desteklenerek servis edilir. İskorpit çorbası yapılışı ile ilgili tüm merak edilenler...

İSKORPİT ÇORBASI MALZEMELERİ

1 adet iskorpit balığı

1 adet havuç

1 adet domates

1 çay bardağı un

2 diş sarımsak

Yarım soğan

Yarım limon

3-4 dal maydanoz

3 defne yaprağı

3-4 dal dereotu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 litre su

İSKORPİT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İskorpit çorbasının yapımına sebzelerin soyulması ve doğranmasıyla başlanır. Balık suyu elde etmek için temizlenen balıklar, 1 adet soğan ve soyulmuş patatesle su doldurulan tencereye alınarak kaynamaya bırakılır. Su kaynamaya başlayınca içerisine tuz ve defne yaprağı ilave edilir. 20 dakika boyunca haşlanan balık ve sebzelerin suyu süzülür. Soğan ve balık hariç olmak üzere bütün malzemeler rendelenir. İskorpit balıkları küçük küçük parçalanır.

Geniş bir tencereye zeytinyağı dökülür. Yağın üzerine un eklenir ve topaklanmaması için hızlıca karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika kavurulduktan sonra kenara alınan balık suyu yavaş yavaş ilave edilir. Ardından sebzeler ve balık parçaları tencereye alınır. Bir tutam tuz ve karabiber eklenir. Son adımda ise başka bir kapta yumurta sarısı ve limon suyu karıştırılır. Çorbanın kesilmemesi ise yumurta ve limon karışımı yavaş yavaş eklenir. Çorbanın kıvamını ayarlamak için balık suyundan destek alınabilir. 15 dakika kaynadıktan sonra çorbanın altı kapatılır ve servis için hazırlanır.

