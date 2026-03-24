İŞKUR verileri açıklandı: Hangi meslekler en kolay iş kapısı?

Türkiye’de işgücü piyasası, 2025 yılı sonu itibarıyla kadın ve erkek çalışanlar arasında şimdiye kadarki en dengeli seviyeye ulaştı. İŞKUR verileri, 2,3 milyonu aşan iş arayan sayısıyla piyasadaki güncel görünümü ortaya koydu. Veriler, iş arayanların hangi mesleklere yöneldiği ve eğitim durumuna göre iş bulma eğilimlerini de gözler önüne serdi.

EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME YAPILAN MESLEKLER

Geçen yıl İŞKUR aracılığıyla en çok işe yerleştirmenin yapıldığı meslekler arasında silahsız özel güvenlik görevlisi 76.689 kişiyle ilk sırada yer aldı. Turizm ve otelcilik elemanları 75.473 kişiyle ikinci sırada bulunurken, reyon görevlileri 52.439 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti.

Öne çıkan diğer meslekler ise şu şekilde sıralandı:

Güvenlik görevlisi: 40.521

Garson: 37.851

Market elemanı: 36.610

Konfeksiyon işçisi: 32.930

Elle çalışan diğer imalat işçileri: 32.245

Satış elemanı: 26.390

*Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 23.984

Bu mesleklerin, İŞKUR’a bildirilen açık iş ilanlarında da en fazla talep gören alanlar arasında yer alması dikkat çekti.

SON 5 YILDA 6,8 MİLYON KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

2021–2025 döneminde İŞKUR aracılığıyla toplam 6.857.457 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerin 84.804’ü kamuda görev alırken, 6.772.653’ü özel sektörde istihdam edildi. İşe yerleşenlerin 4.278.634’ünü erkekler, 2.578.823’ünü ise kadınlar oluşturdu.

LİSE MEZUNLARI İŞ BULMADA ÖNE ÇIKIYOR

Geçen yıl işe yerleştirilenler içinde en büyük grubu 654.494 kişiyle ortaöğretim (lise) mezunları oluşturdu. Bu grubu 495.445 kişiyle ilköğretim mezunları izlerken, 156.754 kişi önlisans, 135.899 kişi ise lisans mezunlarından oluştu.

2025 yılı sonunda İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2.331.346 olarak kaydedildi. Bu kişilerin 1.153.264’ü erkek, 1.178.082’si kadınlardan oluştu.

İŞ BULMA SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM

İş arayanların iş bulma süreleri incelendiğinde farklı zaman dilimlerinde yoğunlaşma olduğu görüldü:

30 gün ve daha az: 229.105 kişi

1–3 ay: 568.800 kişi

3–12 ay: 1.299.236 kişi

1 yıl ve üzeri: 234.205 kişi

Yaş gruplarına göre dağılımda ise 25-29 yaş aralığı 477.297 kişiyle ilk sırada yer aldı. Bu grubu 20-24 yaş (397.810), 30-34 yaş (376.186) ve 35-39 yaş (328.152) grupları izledi. Toplamda iş arayanların yaklaşık 1,6 milyonu 20-39 yaş aralığında bulunuyor.

EN ÇOK TALEP GÖREN MESLEKLER

İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların en yoğunlaştığı meslekler şu şekilde sıralandı:

Satış elemanı ve danışmanları: 49.255

Büro memuru: 37.989

Servis elemanı: 37.533

Konfeksiyon işçisi: 30.278

Turizm ve otelcilik elemanı: 29.793

Silahsız özel güvenlik görevlisi: 29.724

Ön muhasebeci: 25.087

Kasiyer: 24.612

Sekreter: 23.201

Reyon görevlileri: 21.640

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURULARINDA SON DURUM

Geçen yıl İŞKUR’a 1.840.724 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan 205.279 kişinin ödeneği yıl içinde sona erdi. 265.247 kişinin ödeneği ise işe başlamaları nedeniyle kesildi. Yıl sonu itibarıyla işsizlik ödeneği almaya devam eden kişi sayısı 411.271 olarak kaydedildi.