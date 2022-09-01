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Islak eş anlamlısı nedir? Islak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde eski zamanlardan beri koruduğumuz ıslak kelimesinin kökeni "ısla- / ısıl-"dır. Islak kelimesi zamanla evrilerek rutubet ve nem gibi kelimeleri de türetmiştir. Yaş, kuru olmayan yerleri ifade etmek için ıslak kelimesi kullanılır. Cümlede sıfat olarak işlev gören ıslak kelimesinin bazı eş anlamlıları vardır. Peki, ıslak kelimesinin eş anlamı nedir?

Islak eş anlamlısı nedir? Islak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe zaman içerisinde pek çok farklı dillerden etkilenmiş bir dildir. Bu nedenle kökü Türkçe olmayan fakat günümüze kadar evrim geçirerek Türkçeleşmiş bazı sözcükler bulunur. Bu sözcüklerden biri de ıslak kelimesidir. Islak kelimesi "kuru olmayan, ıslanmış" anlamlarına gelir. Orta Türkçe zamanından beri koruduğumuz kelime zamanla "ıslak" hâlini almıştır. Eski Türkçe döneminde de aynı anlama gelen "suvla-" veya "suvul-" kökleriyle benzerlik gösterir. Kuru olmayan nesneleri tanımlamak için kullanılan ıslak kelimesi bir sıfattır. 1300'lü yıllardan beri dilimizde olan bu kelimenin zaman içerisinde anlam yelpazesi genişlemiştir.

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Islak ne demek?

Islak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "Suya batırılmış, üzerine su dökülmüş olan" veya "herhangi bir nedenle sulanmış" demektir. Islak kelimesinin cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir:

  • Üzerindeki ıslak kıyafetleri hemen çıkarmalısın. Aksi halde hasta olabilirsin.
  • Saçları yağmurdan epey ıslanmıştı.
  • Islak saçlar ile dışarı çıkmamalısın.
  • Islak zemin uyarısı koymadıkları için kayıp düştüm.
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Islağın eş anlamlısı

Islak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "yaş" kelimesidir. Bu iki kelime de sıfattır. Kuru olmayan nesnelerin tanımında iki kelime birbirleri yerine tercih edilebilir. Islak kelimesinin eş anlamlıları:

  • Nem, nemli
  • Yaş

Islağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Islak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüğün cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir:

  • Bu sefer yaş tahtaya bastı. (Mecazi)
  • Kıyafetleri yağmurdan nemlenmiş olmuş.
  • Dışarıda yağan yağmur saçlarının neden yaş olduğunu açıklıyor.
  • Su ile çok uğraştığından kıyafetleri yaş olmuş.
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