Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Bol baharat ve sarımsakla kullanılarak hazılanan köfte, ıslak hamburger sosuyla birleşir ve ortaya muazzam bir lezzet çıkar. İstanbul'un işlek caddelerinde kimi zaman kokusu sizi kendisine doğru çeker :) Islak hamburger tarifini evinizde denemek isterseniz hiç çekinmeyin çünkü bu adımları izleyerek kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu sokak lezzetinin püf noktası ise ıslak hamburger sosundadır. Lafı daha fazla uzatmadan tarifin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz...

ISLAK HAMBURGER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram kıyma

Bir adet yumurta

Bir adet rendelenmiş soğan

2 diş sarımsak ezilmiş

Bir çay kaşığı kimyon

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı karabiber

Yarım su bardağı galeta unu

6 adet hamburger ekmeği

ISLAK HAMBURGER SOSU İÇİN MALZEMELER

Bir kutu domates püresi

yarım çay bardağı ketçap

3 diş sarımsak

Bir çorba kaşığı salça

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Köfte malzemelerini bir kapta iyice yoğurun. Hamburger ekmeği büyüklüğünde yassı şekiller verin.

Bir tavaya sos malzemelerini ekleyin ve kaynatın.

Köfteleri önce az yağlı tavada önlü arkalı pişirin, daha sonra sos tavasına aktararak köfteleri sosa iyice bulayın ve tabağa alın.

Ekmekleri ortadan ikiye kesin, alt kısımları sos tavasına gelecek şekilde yerleştirin.

Maşa ile ekmekleri çevirerek aralarına köfteyi de ekleyerek hamburger haline getirin.

Tavanın kapağını kapatıp 1 dakika bekletin ve tabağa alın.

ISLAK HAMBURGER KALORİ ORANI

Bir adet ıslak hamburger 333 kaloridir.

