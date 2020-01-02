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  4. Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Islak hamburger, İstanbul'un en meşhur sokak lezzetlerindendir. Islak hamburgeri sadece dışarıda değil kendi mutfağınızda da afiyetle hazırlayabilirsiniz. Islak hamburger tarifi arayanlar için en lezzetlisini paylaşıyoruz, buyursunlar.

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Bol baharat ve sarımsakla kullanılarak hazılanan köfte, ıslak hamburger sosuyla birleşir ve ortaya muazzam bir lezzet çıkar. İstanbul'un işlek caddelerinde kimi zaman kokusu sizi kendisine doğru çeker :) Islak hamburger tarifini evinizde denemek isterseniz hiç çekinmeyin çünkü bu adımları izleyerek kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu sokak lezzetinin püf noktası ise ıslak hamburger sosundadır. Lafı daha fazla uzatmadan tarifin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz...

ISLAK HAMBURGER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram kıyma
Bir adet yumurta
Bir adet rendelenmiş soğan
2 diş sarımsak ezilmiş
Bir çay kaşığı kimyon
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı karabiber
Yarım su bardağı galeta unu
6 adet hamburger ekmeği

ISLAK HAMBURGER SOSU İÇİN MALZEMELER

Bir kutu domates püresi
yarım çay bardağı ketçap
3 diş sarımsak
Bir çorba kaşığı salça
Sıvı yağ
Tuz
Karabiber

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Köfte malzemelerini bir kapta iyice yoğurun. Hamburger ekmeği büyüklüğünde yassı şekiller verin.

Bir tavaya sos malzemelerini ekleyin ve kaynatın.

Köfteleri önce az yağlı tavada önlü arkalı pişirin, daha sonra sos tavasına aktararak köfteleri sosa iyice bulayın ve tabağa alın.

Ekmekleri ortadan ikiye kesin, alt kısımları sos tavasına gelecek şekilde yerleştirin.

Maşa ile ekmekleri çevirerek aralarına köfteyi de ekleyerek hamburger haline getirin.

Tavanın kapağını kapatıp 1 dakika bekletin ve tabağa alın.

ISLAK HAMBURGER KALORİ ORANI

Bir adet ıslak hamburger 333 kaloridir.

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