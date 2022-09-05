ISLAK HAMBURGER TARİFİ: MasterChef ıslak hamburger nasıl yapılır? Kaç tane yediğinizi sayamayacağınız ıslak hamburger tarifi

Islak hamburger tarifinin malzemeleri yapılışı arama motorlarında sorgulanıyor. MasterChef yemek yarışması programı izleyicilerde yemek tariflerinin merakını uyandırıyor. Islak hamburger, MasterChef Türkiye'nin yeni haftasında ve yeni bölümünde yarışmacılardan yapılması istenilecek. Islak hamburger tarifi her ne kadar sokak lezzeti olsa da evde yapmak da mümkün. Yedikçe yedirten ıslak hamburgeri kaç tane yediğinizi sayamıyorsunuz. Peki, MasterChef ıslak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi malzemeleri ve yapılışı...
4 hamburger ekmeği
Köftesi için;
Sosu için;
Köfte için gerekli olan malzemeyi bir yoğurma kabına alıp yoğurun. İri parçalar kopartıp hamburger köftesi şekli verin. Yağsız tavada pişirin.
Sosu için zeytinyağı hariç tüm malzemeyi blenderdan geçirip püre haline getirin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Domatesli sosu ilave edip kaynatın.
Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesip domatesli sosun içine batırıp çıkarın. İçlerine köfteleri yerleştirin.
Köfteleri pişirdiğiniz tavaya iyice ıslatarak yağlı kağıt koyun. Hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine koyup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
Afiyet Olsun!
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