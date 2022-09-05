ISLAK HAMBURGER TARİFİ: MasterChef ıslak hamburger nasıl yapılır? Kaç tane yediğinizi sayamayacağınız ıslak hamburger tarifi

Islak hamburger tarifinin malzemeleri yapılışı arama motorlarında sorgulanıyor. MasterChef yemek yarışması programı izleyicilerde yemek tariflerinin merakını uyandırıyor. Islak hamburger, MasterChef Türkiye'nin yeni haftasında ve yeni bölümünde yarışmacılardan yapılması istenilecek. Islak hamburger tarifi her ne kadar sokak lezzeti olsa da evde yapmak da mümkün. Yedikçe yedirten ıslak hamburgeri kaç tane yediğinizi sayamıyorsunuz. Peki, MasterChef ıslak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi malzemeleri ve yapılışı...

ISLAK HAMBURGER TARİFİ MALZEMELER

4 hamburger ekmeği

Köftesi için;

350 g kıyma

1 yumurta

4 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı galeta unu

Sosu için;

5 domates

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

ISLAK HAMBURGER TARİFİ YAPILIŞI

Köfte için gerekli olan malzemeyi bir yoğurma kabına alıp yoğurun. İri parçalar kopartıp hamburger köftesi şekli verin. Yağsız tavada pişirin.

Sosu için zeytinyağı hariç tüm malzemeyi blenderdan geçirip püre haline getirin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Domatesli sosu ilave edip kaynatın.

Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesip domatesli sosun içine batırıp çıkarın. İçlerine köfteleri yerleştirin.

Köfteleri pişirdiğiniz tavaya iyice ıslatarak yağlı kağıt koyun. Hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine koyup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Afiyet Olsun!



