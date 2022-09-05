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ISLAK HAMBURGER TARİFİ: MasterChef ıslak hamburger nasıl yapılır? Kaç tane yediğinizi sayamayacağınız ıslak hamburger tarifi

05.09.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef ıslak hamburger tarifi bugün MasterChef seyircileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye yemek psrogramının son bölümünde 2. eleme gecesi gerçekleşmişti. MasterChef'in 5 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümü ile yeni bir haftaya başlanmış olacak. MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan ıslak hamburger tarifi yapmalarını istedi. Islak hamburger tarifini denemek isteyenler ıslak hamburger tarifini araştırıyor. Peki, ıslak hamburger nasıl yapılır? İşte yanıtı...

ISLAK HAMBURGER TARİFİ: MasterChef ıslak hamburger nasıl yapılır? Kaç tane yediğinizi sayamayacağınız ıslak hamburger tarifi

Islak hamburger tarifinin malzemeleri yapılışı arama motorlarında sorgulanıyor. MasterChef yemek yarışması programı izleyicilerde yemek tariflerinin merakını uyandırıyor. Islak hamburger, MasterChef Türkiye'nin yeni haftasında ve yeni bölümünde yarışmacılardan yapılması istenilecek. Islak hamburger tarifi her ne kadar sokak lezzeti olsa da evde yapmak da mümkün. Yedikçe yedirten ıslak hamburgeri kaç tane yediğinizi sayamıyorsunuz. Peki, MasterChef ıslak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi malzemeleri ve yapılışı...

ISLAK HAMBURGER TARİFİ MALZEMELER

4 hamburger ekmeği

Köftesi için;

  • 350 g kıyma
  • 1 yumurta
  • 4 dal maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 yemek kaşığı galeta unu

Sosu için;

  • 5 domates
  • 3 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı ketçap
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

islak-hamburger-i

ISLAK HAMBURGER TARİFİ YAPILIŞI

Köfte için gerekli olan malzemeyi bir yoğurma kabına alıp yoğurun. İri parçalar kopartıp hamburger köftesi şekli verin. Yağsız tavada pişirin.

Sosu için zeytinyağı hariç tüm malzemeyi blenderdan geçirip püre haline getirin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Domatesli sosu ilave edip kaynatın.

Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesip domatesli sosun içine batırıp çıkarın. İçlerine köfteleri yerleştirin.

Köfteleri pişirdiğiniz tavaya iyice ıslatarak yağlı kağıt koyun. Hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine koyup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Afiyet Olsun!


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