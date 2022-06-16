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Islak kek nasıl yapılır? Islak kek malzemeleri neler?

16.06.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerin ve çay saatlerinin favori tatlısı ıslak kek nefis tadıyla kendisine hayran bırakıyor. Büyük küçük herkesin severek tükettiği ıslak keki evinizde hazırlayabilirsiniz. Peki ıslak kek nasıl yapılır? Islak kek malzemeleri neler? İşte ıslak kek tarifi...

Islak kek nasıl yapılır? Islak kek malzemeleri neler?

Misafirlere servis edilecek en güzel tatlılardan biri olan ıslak kek, yoğun kıvamıyla damaklarda tat bırakıyor. Oldukça pratik bir tarif olan ıslak keki kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki ıslak kek nasıl yapılır? Islak kek malzemeleri neler? İşte ıslak kek tarifi...

ISLAK KEK MALZEMELERİ

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı ayçiçeği yağı
2 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 su bardağı+2 yemek kaşığı un
1 paket kabartma tozu

Kek kalıbını yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Sosu için:

1 su bardağı süt
1,5 yemek kaşığı kakao
Yarım su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tutam tuz

Islak kek nasıl yapılır? Islak kek malzemeleri neler?

ISLAK KEK TARİFİ

Şeker ve yumurtayı, şeker eriyip krema halini alana dek çırpın. Ardından sıvı yağ, süt, kakao, vanilya, un ve kabartma tozunu da ekleyip iyice karıştırın. Hamuru, yağlanmış kek kalıbına alın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika boyunca pişirin.

Bu sırada kekin sosu için süt, toz şeker ve sıvı yağı sos tenceresinde pişirmeye başlayın. Kakao ve tuz da ilave edin ve kaynayana dek pişirin. Kaynadığında sosu ocaktan alın ve kekin üzerine dökün. Kek sosu emdiği zaman dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun...

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kek tarifi
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