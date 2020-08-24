Islak Kek Sevenler için Bambaşka Bir Tat: Çaylı Kek Tarifi

Demi yerinde bir çayın yanında güzel bir keki kim sevmez… Peki ikisini bir arada sunan bir tatlı sizce de parlak bir fikir değil mi? Cevabınız evet ise çaylı kek nasıl yapılır, sizler için adım adım malzeme listesi ve tarifimiz hazır! Beraber inceleyelim ve tarifi uygulayalım!

Çaylı Kek Tarifi İçin Malzemeler

3 yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı demlenmiş siyah çay

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 çorba kaşığı kakao

Adım Adım Çaylı Kek Yapımı

Bir kapta 1,5 su bardağı şeker ve 3 yumurtayı çırparak başlamalısınız. İçine taze demlenmiş ılık çayınızı, kakao ve yağı da ekleyin. Daha sonra karışımdan yaklaşık 1 su bardağı ayırın, kekinizin ıslak kıvamını bu karışım verecek. Kalan karışıma 2 su bardağı un, vanilya ve kabartma tozu ekleyin ve kekinizin göz göz olabilmesi için iyice karıştırın. Tepsiye yağlı kağıt serin ve karışımı dökün. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında, fırınınızın gücünü de hesaba katarak yaklaşık 40 dk. pişirin. Kek piştikten sonra, fırından alarak kesin ve daha önce ayırmış olduğunuz karışımı dökün. Son hali için 5 dakika kadar dinlendirerek servis edin. İşte bu kadar kolay!

Çaylı Kekin Üzeri Nasıl Süslenir?

Çaylı kek yapımı bittikten sonra, üstünü süslemek için hindistan cevizi, fıstık, fındık, yuvarlak toplar kullanabilirsiniz. Fındık ve fıstığı direkt olarak koymak yerine döverek serpiştirebilirsiniz. Dilerseniz kekinizin üstünü çikolatayla kaplamak da mümkün! Kenara ayırdığınız süt, toz şeker, un, kakao karışımını tencereye alıp çırparak, benmari usulü erittiğiniz bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın ve tereyağı ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırın ve koyulaşana kadar pişirin. Ortaya çıkan çikolata sosunu hazırlamış olduğunuz kekinize dökebilirsiniz. Tarçını çok seviyor ve yaptığınız kekle kullanmak istiyorsanız tam sırası! Tarçın, keke çok yakışmakla birlikte çay ile birleşince muhteşem bir tat sunar.