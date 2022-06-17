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Islak kurabiye nasıl yapılır? Islak kurabiye malzemeleri neler?

17.06.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam yemeğinden sonra çayın yanına atıştırmalık güzel bir tarif arıyorsanız bu haber tam size göre... Islak kurabiyeyi evinizde hazırlayıp çayın yanında sunabilirsiniz. Peki ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kurabiye malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Islak kurabiye nasıl yapılır? Islak kurabiye malzemeleri neler?

Çay veya soğuk içeceklerin yanında tüketebileceğiniz ıslak kurabiye tarifi, damağınızda tat bırakacak bir tarif. Haberimizde yer alan tarif sayesinde ıslak kurabiyeleri evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kurabiye malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ISLAK KURABİYE MALZEMELERİ

Şerbeti için;

2 çay bardağı şeker
2 çay bardağı su
Hamuru için;

1 adet yumurta
1 çay bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
125g oda sıcaklığında tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
4 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya

ISLAK KURABİYE TARİFİ

Kurabiyelerin şerbetini hazırlamak için şekeri ve suyu tencerede kaynatın. Kaynadıktan 5-6 dakika sonra ocaktan alın ve soğuması için farklı bir kaba aktarın. Şerbet soğurken hamuru hazırlayın. Bunun için yoğurma kabına yumurtayı alın ve mikserle çırpın. Üzerine tereyağını ve şekeri eriterek çırpmaya devam edin.

Sıvı yağ, elenmiş kakao, vanilya, kabartma tozu ve unun bir kısmını ekleyerek hamuru yoğurun. Hamur kıvam aldığında ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayarak şekil verin. Şekil alan kurabiyeler, önceden ısıtılan 170°C fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından alınan kurabiyeleri soğuyan şerbetin içerisine alın ve şerbetin içerisinde 2-3 saniye kadar bekletip servis tabağına alın. Kurabiyeleri istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

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