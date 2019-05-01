Mynet Trend

İslam karşıtı milletvekili adayı partisinden atıldı!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 01.05.2019 07:33 | Son Güncelleme

Avustralya’da 18 Mayıs 2019’da yapılacak genel seçimlerde iktidardaki Liberal Parti’den milletvekili adayı olan Jeremy Hearn, İslam karşıtı yorumlarından dolayı partisinden atıldı.

İslam karşıtı milletvekili adayı partisinden atıldı!

Melbourne’un güneydoğu semtlerinden federal milletvekili adayı olan Hearn’ın sosyal medya hesabından, İslam ve Müslüman karşıtı yorumlarda bulunduğunun ortaya çıkması, partisini harekete geçirdi.

Milletvekili adayının açıklamalarına tepki gösteren Liberal Parti, Müslümanlar hakkında çirkin ifadeler kullanan Hearn’ı partiden çıkardı.

Jeremy Hearn, sosyal medya hesabından, "Avustralyalı Müslümanların, Müslüman olmayan Avustralya vatandaşlarının öldürülmesi veya köleleştirilmesini isteyen bir ideolojiye sahip olduğu" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Müslüman Avustralyalıların, Avustralya Hükümeti'ni devirmek ve şeriat yasasını getirmek için gerçek niyetlerini sakladıklarını ifade eden Hearn, Müslümanları, "Avustralya vatandaşlığı verilmemesi gereken kötü karakterli insanlar" olarak nitelendirmişti.

HEARN, MÜSLÜMANLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Jeremy Hearn, "Bu yorumlar tamamen yanlıştı ve onlardan (Müslümanlardan) açıkça özür diliyorum." dedi.

Bu yorumları "korkunç" olarak değerlendirerek karşı çıkan Victoria Eyaleti Liberal Parti Lideri Michael O'Brien, "Onları (yorumları) kesinlikle reddediyorum. Bu görüşlerin Liberal Parti'de hiçbir zaman yeri olmadı." ifadesini kullandı.

Hearn’ın yorumlarını "iğrenç" olarak değerlendiren ana muhalefetteki İşçi Partisi de bu görüşlere Avustralya’da yer olmadığını vurgulayarak tepki gösterdi.

AA

PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
Game Of Thrones yıldızına benzerliği olay yarattı!Game Of Thrones yıldızına benzerliği olay yarattı!
'Pakistanlı kızlar 2800 dolara Çinli erkeklere satılıyor''Pakistanlı kızlar 2800 dolara Çinli erkeklere satılıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avustralya liberal parti jeremy hearn

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

3 gündür aranıyordu! Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları...

3 gündür aranıyordu! Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları...

Çukur dizisine bomba transfer!

Çukur dizisine bomba transfer!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Fransa bu videoyu tartışıyor!

Fransa bu videoyu tartışıyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

200 milyon yıllık ‘yaşayan fosil’ görüldü!

200 milyon yıllık ‘yaşayan fosil’ görüldü!

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game Of Thrones yıldızına benzerliği olay yarattı!

Game Of Thrones yıldızına benzerliği olay yarattı!

'Pakistanlı kızlar 2800 dolara Çinli erkeklere satılıyor'

'Pakistanlı kızlar 2800 dolara Çinli erkeklere satılıyor'

Çinli hosteslerden dans şov! 10 bin metrede Türk ezgileri duyuldu

Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Ölen sandık görevlisi 367'ye yükseldi!

Ölen sandık görevlisi 367'ye yükseldi!

Manken Tales Soares podyumda hayatını kaybetti

Manken podyumda hayatını kaybetti!

İran'da 'Kim Milyoner Olmak İster?' benzeri program yasaklandı

O yarışma yayından kaldırıldı! Olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.