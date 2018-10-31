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İslam Slimani'den şoke eden istatistik

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

Cezayirli, kırmızı kart gördüğü Ankaragücü maçında kaleci Harun'dan sadece 1700 metre fazla koştu.

İslam Slimani'den şoke eden istatistik

Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından, büyük umutlarla kiralanan İslam Slimani de tartışılmaya başlandı. Ankaragücü maçının 71. dakikasında penaltı kararına kızan ve hakeme küfür edip kırmızı kart gören Cezayirli golcünün istatistiklerinin de çok kötü olduğu bildirildi.

Kaleci Harun'un 5 bin metre koştuğu maçta, Slimani'nin 71 dakikada 6700 metre mesafe kat ettiği ortaya çıktı. Slimani'nin maç esnasında çok hareketsiz olması nedeniyle teknik heyetin tepkisini çektiği, bu nedenle oyuncuyla bir görüşme yapıldığı ve kendine çekidüzen vermesi konusunda sert şekilde uyarıldığı ifade edildi. Leicester'dan 1.5 milyon Euro'ya kiralanan Cezayirli, yıllık 4.7 milyon Euro kazanıyor. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ankaragücü Spor Toto Süper Lig

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