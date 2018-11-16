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Islam Slimani'ye ülke basınından eleştiri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani ile ilgili ülke basınından eleştiri geldi.

Islam Slimani'ye ülke basınından eleştiri

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar beklentilerin altında kalan Islam Slimani ile ilgili ülkesinde de eleştiriler dikkat çekti. Cezayirli futbolcunun milli maçlar öncesinde formsuz olduğu ve gol atmak için çaba harcamadığından bahsedildi.

"SLIMANI GOL ATMAK İÇİN ÇABA SARF ETMİYOR"

Slimani'nin Fenerbahçe'de beklentilerin altında bir performans sergilediğinin belirtildiği haberde, yıldız futbolcunun beklenen performansı sergileyemediği belirtildi. Slimani'nin Milli Takım'da patlama yapmasının beklendiği ifade edildi.

Slimani bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 maçta 3 gol attı. (FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Islam Slimani Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Patlama yapmıyor mu? Eee fenerin elinde patladığını niye saymıyorsunuz :D
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