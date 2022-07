Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi mezunları ne iş yapar? Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Girişimcilik alanında büyük bir yere sahip internet ve online alışveriş her geçen gün değerleniyor. Gelişen ve yenilenen bu alanda yer almak isteyen pek çok yatırımcı, girişimci ve iş insanı bulunuyor. Elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümünden mezun olan kişilerin iş imkanları da her geçen gün artar. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hemen her sektörde teknoloji ve bilişim alanında personel ihtiyacı giderek çoğalıyor. Bölüm e-ticaret, reklam, pazarlama ve çeşitli teknik konularda dersleri ile zengin bir müfredata sahiptir. Çeşitli sektörlerde web geliştirme, reklam ve pazarlama gibi dallarda pek çok pozisyonda iş bulma imkanı bulunur.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü Nedir?

Öğrencilere dijital pazarları analiz etmeye, anlamaya ve fiziksel kanallar ile etkileşime girmeye yönelik çeşitli derslerin verildiği bölüm elektronik ticaret ve teknoloji yönetimidir. İnternet üzerinden satış yapabilmek için ilk olarak bir elektronik pazarlama stratejisi tasarlanmalı ve teknik bir alt yapı oluşturulmalıdır. Oldukça karmaşık ilerleyen bu sürecin uzmanlar tarafından yürütülmesi ile başarı sağlanabilir. Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi bölümü dersleri ile öğrenciler tüm sürece hakim olabilir ve mezun olunduğunda pek çok alanda görev alabilir. Bölümden mezun olarak pek çok alanda iş bulabilir.

Pek çok alanda verilen dersler ile geniş öğrenme programına sahip bir bölümdür. Gerçek zamanlı projeler ile öğrenciler iş hayatına ve sektöre de hazırlanıyor. Bölüm dersleri şu şekildedir;

Makro iktisadın temelleri,

Mikro iktisadın temelleri,

E-ticaret,

E-ticarette dağıtım stratejileri,

E-müşteri ilişkileri yönetimi,

E-pazarlama ve E-satış,

E-tedarik zinciri yönetimi,

Grafik tasarımı,

Kurumsal bilgi sistemleri,

Veri yapıları ve vt uygulamaları,

İleri web tasarımı,

SEO,

Mobil cihaz programlama,

Enformatik düzenlemeler ve yeni uygulamalar,

Görsel programlama,

Dijital reklam ve sosyal medya pazarlama.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Eşit ağırlık puanı ile tercih yapılabilen bölüm 4 yıllık bir eğitim süresine sahiptir. Temel yeterlilik sınavı ve alan yeterlilik sınavı ile alımlar yapılır. Yeni bir bölüm olması nedeni ile kontenjan ve üniversite sayısı düşüktür. İş imkanı ve meslek dalı açısından oldukça önü açık bölümler arasında yer alır. Mezun olan kişiler özel sektörde ve kamuda pek çok alanda ve pozisyonda iş sahibi olabilir.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

Teknoloji ve e-ticaret alanında aldıkları eğitim doğrultusunda sosyal medya ve internet ile birlikte pazarlama ve satış stratejileri yaparlar. Her geçen gün artan iş imkanları ile geleceğin mesleği arasında yerini almış durumdadır. Ürünlerin tüketiciye sunulması ve ulaştırılması hususunda daha geniş kitlelere hitap edebilen internet, her sektörde gereklilik haline gelmiştir. Satılacak ürünlerin pazarlanması, ürünlerin görünür hale getirilmesi ve internet üzerinde bulunabilmesi için bu alandan mezun olan uzmanlara ihtiyaç duyulur. Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi mezunları nerelerde çalışır sorusunun cevabı ger geçen gün gelişerek çoğalır. Hemen her alanda ve sektörde mezun olan öğrencilerin iş bulma imkanı vardır. Özellikle e-ticaret alanında hizmet veren şirketler işe alım konusunda ön planda yer alır.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları şu şekilde sıralanabilir;

Online iş geliştirme ve süreç yönetimi dallarında stratejik yönetim bölümlerinde iş bulma olanağı vardır.

Web geliştirme, web programlama ve web tasarım alanlarında iş bulma olanağı vardır.

E-CRM sorumlusu olarak iş bulma olanağı vardır.

Yazılım, programlama ve geliştirme alanında iş bulma olanağı vardır.

Veri tabanı yönetim süreçlerinde uzmanlık alanında iş bulma olanağı vardır.

E-ticaret Pazar araştırma ve veri analiziyle ilişkili birimlerde iş bulma olanağı vardır.

Yazılım ve ürün geliştirme alanında iş bulma olanağı vardır.

Marka yönetimi alanında iş bulma olanağı vardır.

Dijital reklam ve reklamcılık bölümlerinde iş bulma olanağı vardır.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Mezunlarının Kamuda İş Olanakları

Elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümü mezunu öğrenciler pek çok alanda iş bulabilirler. Çeşitli dallarda aldıkları eğitimler ve farklı alanlar üzerinden uzmanlaşabilir ve iş alanını seçebilirler. Yazılım ve programlama alanlarında, e-satış ve e-pazarlama alanlarında özel sektör dışında kamuda da iş sahibi olabilirler. Aynı zamanda reklam ve pazarlama alanlarında da kamuda iş bulma olanağı vardır.

Mezun olan öğrenciler dijital pazarlama yönetici, mobil girişimci, tedarik zinciri direktörü, teknik hesap yöneticisi, veri analisti, e-ihracat yönetici, dijital satış uzmanı, satış planlama yöneticisi gibi teknoloji ve yazılım alanında pek çok pozisyonda iş bulma imkanı vardır. Kamuda ve özel sektörde oldukça önü açık bölümler arasında yer alır.