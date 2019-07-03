İşlenmiş et ürünleri kanser riskini artırıyor

Lancet Global Health dergisinde yayımlanan, 1990-2010 yılları arasında yaklaşık 190 ülkede yapılan gözlemlere göre insanların sağlıklı yiyecekleri daha fazla tükettiklerinin görüldüğünü, ancak besin değeri olmayan abur cubur tüketiminde ise sağlıklı yiyecek tüketiminden daha fazla bir artış görüldüğünü vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Kentleşme hızının yüksekliği, çalışan sayısının artışı, hızlı ve aşırı işlenmiş gıdalara olan talebin artışına sebep oluyor. Bununla beraber Birleşik Devletler Sağlık Enstitüsü’nün yayınladığı bir derlemede, 2-11 yaş arası çocukların yiyecek ve içecek tercihleri ve isteklerinin televizyon gıda reklamlarından etkilendiği görüldü” dedi.

Abur cuburlar hastalıklara davetiye çıkarıyor

Cips, asitli şekerli içecekler ve tatlı tuzlu atıştırmalıkların lif, vitamin ve mineraller bakımından da yoksun olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Dolayısıyla bu yiyecekler kalp hastalıkları, diyabet, tansiyon gibi hastalıklara zemin hazırlarlar. Mide bağırsak hastalıkları ve hatta kanser riskini artırabildiğine dair çalışmalar mevcut. Bu gıdalar aynı zamanda bağışıklık sistemini baskılar ve vücudu dirençsiz bırakarak çeşitli hastalıklara da davetiye çıkarabilirler” şeklinde konuştu.