İşlenmiş et ürünleri kanser riskini artırıyor

İşlenmiş et ürünleri kanser riskini arttırıyor

Paketli gıdaları alırken etiketinin mutlaka okunması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Örnek, “Trans yağ içermemesi, 100 gramında 1,25 gramdan fazla tuz içermemesi, monosodyumglutamat (MSG), şeker çözeltisi, glukoz şurubu, susuz dekstroz, fruktoz şurubu, mısır şurubu, maltoz şurubu, sodyum metabisülfit ve sodyum sorbat, sitrik asit, benzoik asit ve fosforik asit, aspartam, sakarin içermemesi önemli. 100 kalori başına 120 mg'dan fazla sodyum içeren ürünlerin tüketilmemesi öneriliyor” açıklamasında bulundu. Gluten veya laktoz hassasiyeti olanların bu maddeleri içeren paketli gıdalardan uzak durması gerektiğini söyleyen Örnek, “Salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünlerine antibakteriyel ve renk tutucu olsun diye eklenen sodyum nitrit kanser riskini arttıran bir maddedir. MSG, cips, bazı katı yağlar, et suları, hazır çorbalar, soslar, işlenmiş et ürünlerinde, mayonezlerde bulunuyor. Bunların haricinde tabii ki son tüketim tarihine ve paketin deforme olup olmamasına dikkat etmek de gıda güvenliği açısından önemli” uyarısında bulundu.