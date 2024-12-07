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  4. İşler beklediği gibi gitmedi... Kızılcık Şerbeti'nin Cemal'i Fırat Çelik ayrılığın ardından ilk kez konuştu! 'Hayal kırılığı...'

İşler beklediği gibi gitmedi... Kızılcık Şerbeti'nin Cemal'i Fırat Çelik ayrılığın ardından ilk kez konuştu! 'Hayal kırılığı...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.12.2024 14:14
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Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne sonradan dahil olan ancak hikayesi kısa süren Cemal karakterine hayat veren Fırat Çelik projeye veda etmesinin ardından ilk kez konuştu. Çelik'in 'hayal kırıklığı' itirafı dikkat çekti.

İşler beklediği gibi gitmedi... Kızılcık Şerbeti'nin Cemal'i Fırat Çelik ayrılığın ardından ilk kez konuştu! 'Hayal kırılığı...'

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde işler beklendiği gibi gitmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nde ardı ardına vedalar yaşanıyor. Projeye son olarak 3. sezonun başında Cemal karakteriyle dahil olan Fırat Çelik veda etti.

CEMAL 2

Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakteri için gelen Fırat Çelik'in hikayesi sapık hayran olarak devam edince izleyenler tarafından istenmedi.

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İLK KEZ KONUŞTU

Dizinin son bölümünde Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer'i bıçaklayarak kaçan Fırat Çelik diziden ayrılışının ardından ilk kez konuştu. Çelik 'Hikaye bitti, yolun sonuna geldik. Zaten uzun soluklu bir şey olmayacaktı gelinen nokta bambaşka bir şeye dönüştü. Hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Böyle bitmesi daha iyi oldu. Hikayeden ve karakterden biraz beklentim fazla yüksekti. Biraz hayal kırıklığına uğramış oldum.' diyerek yanıt verdi.

Anahtar Kelimeler:
Evrim Alasya Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti
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