İşler beklediği gibi gitmedi... Kızılcık Şerbeti'nin Cemal'i Fırat Çelik ayrılığın ardından ilk kez konuştu! 'Hayal kırılığı...'

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde işler beklendiği gibi gitmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nde ardı ardına vedalar yaşanıyor. Projeye son olarak 3. sezonun başında Cemal karakteriyle dahil olan Fırat Çelik veda etti.

Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakteri için gelen Fırat Çelik'in hikayesi sapık hayran olarak devam edince izleyenler tarafından istenmedi.

İLK KEZ KONUŞTU

Dizinin son bölümünde Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer'i bıçaklayarak kaçan Fırat Çelik diziden ayrılışının ardından ilk kez konuştu. Çelik 'Hikaye bitti, yolun sonuna geldik. Zaten uzun soluklu bir şey olmayacaktı gelinen nokta bambaşka bir şeye dönüştü. Hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Böyle bitmesi daha iyi oldu. Hikayeden ve karakterden biraz beklentim fazla yüksekti. Biraz hayal kırıklığına uğramış oldum.' diyerek yanıt verdi.