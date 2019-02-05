İşler Güçler'in Salih Abi'si Burak Satıbol'un muhteşem değişimi!

'Mahşer-i Cümbüş' programıyla tanınan Burak Satıbol'u geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte AVM'de gören hayranları şoke oldu.
Burak Satıbol, pazar günü eşi Ece Satıbol, çocukları Ecem ve Efe ile Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Mide ameliyatıyla 1.5 yılda 45 kilo veren Satıbol, bambaşka bir görüntüye kavuştu.
Mahşer-i Cümbüş'le tanınan Burak Satıbol, Selçuk Aydemir'in fenomen dizisindeki 'Salih Abi' karakteriyle tüm Türkiye'nin kalbine taht kurmuştur.
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