İşler Güçler'in Salih Abi'si Burak Satıbol'un muhteşem değişimi!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 05.02.2019 10:57 | Son Güncelleme

Mahşer-i Cümbüş ekibinin kurucularından, İşler Güçler'in Sabri'si olarak tanıdğımız Burak Satıbol tam 45 kilo vererek bambaşka biri oldu.

İşler Güçler'in Salih Abi'si Burak Satıbol'un muhteşem değişimi!

'Mahşer-i Cümbüş' programıyla tanınan Burak Satıbol'u geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte AVM'de gören hayranları şoke oldu.

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Burak Satıbol, pazar günü eşi Ece Satıbol, çocukları Ecem ve Efe ile Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

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Mide ameliyatıyla 1.5 yılda 45 kilo veren Satıbol, bambaşka bir görüntüye kavuştu.

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Mahşer-i Cümbüş'le tanınan Burak Satıbol, Selçuk Aydemir'in fenomen dizisindeki 'Salih Abi' karakteriyle tüm Türkiye'nin kalbine taht kurmuştur.

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Biz seni her halinde seviyoruz 'Salih Abi'

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HAYIRLI OLSUN. SAĞLIKLA YAŞASIN. BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN.
Aferim
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