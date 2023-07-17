MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail Eken kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni İsmail Eken nereli? İşte hayatı ve biyografisi

İsmail Eken kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni İsmail Eken nereli? İşte hayatı ve biyografisi

17.07.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Eken'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Sosyal medya platformunda "saoleyv" kullanıcı adıyla bilinen İsmail Eken eğlenceli içerikleriyle dikkat çekiyor. İsmail Ekeni yakından takip eden sosyal medya kullanıcıları ünlü fenomen hakkında merak edilenleri araştırıyorlar. Peki, İsmail Eken kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni İsmail Eken nereli?

İsmail Eken, TikTok ve Instagram hesaplarında fenomen haline gelmiş isimlerden biri. Konsept olarak bordo polar ve kareli pijamalarıyla çektiği videolarla tanınan İsmail Eken sosyal medyada eğlenceli içerikleriyle tanınıyor. İşte İsmail Eken'in hayatına dair detaylar...

İSMAİL EKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Mart 1994 yılında Adana' da dünyaya gelen sosyal medyada "saoleyv" olarak bilinen İsmail Eken, 1.71 boyunda ve 69 kilodur aynı zamanda koç burcudur. İsmail Eken aslen Adanalıdır ve İstanbul’da yaşamaktadır. Eken'in gözleri açık kahverengidir. Anne adı Rabia, baba adı Hüseyin olan İsmail Eken'in aynı zamanda Murat adında bir de erkek kardeşi vardır.

343440818_627546365438116_394281702472602411_n

İsmail Eken, Çakabey İlkokulu'nda ilkokulu tamamladıktan sonra Handan Hayrettin Yelki Kanat Lisesi'nde eğitimini devam ettirmiştir. Daha sonra Kocaeli Üniversitesinde eğitimini devam ettiren İsmail Eken, Kocaeli Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.

Öğrenciliğinin yanı sıra eğlenceli ve hiperaktif bir genç olan İsmail Eken, bu özelliğini sosyal medyaya yansıtarak yüksek bir takipçi kitlesi elde etti. Sosyal medyada "saoleyv" olarak bilinen İsmail Eken’ in Instagram'da 132 bin, Tiktok'ta 845,2 bin takipçiye, Youtube'de ise 27,8 bin aboneye sahip.

321982877_1192524494993081_2620930794932761609_n

Sosyal medyada daha önce birçok platformda içerik üreten İsmail, Tiktok platformunda gerçek anlamda kendinden söz ettirmiş ve kendine has bir kitleye sahip oldu. 2020 yılından beri içerik üreten İsmail Eken, konsept olarak bordo polar ve kareli pijamalarıyla çektiği videolarla kitlesine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdıKızı bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu
Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.