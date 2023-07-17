İsmail Eken kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni İsmail Eken nereli? İşte hayatı ve biyografisi

İsmail Eken, TikTok ve Instagram hesaplarında fenomen haline gelmiş isimlerden biri. Konsept olarak bordo polar ve kareli pijamalarıyla çektiği videolarla tanınan İsmail Eken sosyal medyada eğlenceli içerikleriyle tanınıyor. İşte İsmail Eken'in hayatına dair detaylar...

İSMAİL EKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Mart 1994 yılında Adana' da dünyaya gelen sosyal medyada "saoleyv" olarak bilinen İsmail Eken, 1.71 boyunda ve 69 kilodur aynı zamanda koç burcudur. İsmail Eken aslen Adanalıdır ve İstanbul’da yaşamaktadır. Eken'in gözleri açık kahverengidir. Anne adı Rabia, baba adı Hüseyin olan İsmail Eken'in aynı zamanda Murat adında bir de erkek kardeşi vardır.

İsmail Eken, Çakabey İlkokulu'nda ilkokulu tamamladıktan sonra Handan Hayrettin Yelki Kanat Lisesi'nde eğitimini devam ettirmiştir. Daha sonra Kocaeli Üniversitesinde eğitimini devam ettiren İsmail Eken, Kocaeli Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.

Öğrenciliğinin yanı sıra eğlenceli ve hiperaktif bir genç olan İsmail Eken, bu özelliğini sosyal medyaya yansıtarak yüksek bir takipçi kitlesi elde etti. Sosyal medyada "saoleyv" olarak bilinen İsmail Eken’ in Instagram'da 132 bin, Tiktok'ta 845,2 bin takipçiye, Youtube'de ise 27,8 bin aboneye sahip.

Sosyal medyada daha önce birçok platformda içerik üreten İsmail, Tiktok platformunda gerçek anlamda kendinden söz ettirmiş ve kendine has bir kitleye sahip oldu. 2020 yılından beri içerik üreten İsmail Eken, konsept olarak bordo polar ve kareli pijamalarıyla çektiği videolarla kitlesine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.



