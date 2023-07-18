Kendinizi olduğunuzdan daha havalı hissetmenizi sağlayacak Seiko saat modelleri

Kol saati en sık kullanılan aksesuarların başında yer alıyor. Farklı giyim tarzlarına ve özel günlere sağladığı uyumla da bir hayli işlevsel. Bunun yanı sıra özellikleri ve malzeme kalitesi ile uzun süreli bir kullanım ömrüne sahip olması da cabası. Tüm bu nitelikleri Seiko saatlerde bulmanız mümkün. Gelin, Seiko saat listemize birlikte göz atalım.

1. Klasik saat arayanlara: Seiko SPB121J Erkek Kol Saati

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Seiko SPB121J Erkek Kol Saati, kullanıcıların karşısına pusula ve GPS gibi ekstra özellikleriyle çıkıyor. Böylece sizlere sıradan bir saatin ötesinde kullanım deneyimi vadediyor. Kahverengi kordon ve yeşil kadrana sahip olan saat, göz alıcı bir uyum sunuyor. Görüntüsünü analog kadran türüyle perçinleyen ürünün içinde tarih bilgisine de yer veriliyor. İlk kez 2020 yılında kullanıcı beğenisine sunulan saatin kasa çapı 39,5, kasa kalınlığı 13,2 milimetre, ağırlığı ise 2 gram. Oldukça hafif olan kol saatinin kayış genişliği ise 20 mm.

2. Göz dolduran şıklık: Seiko SRPE39K Erkek Kol Saati

Gümüş kordonu ve mavi kadranıyla ilk bakışta ilgi uyandıran Seiko SRRPE39K Erkek Kol Saati, safir camıyla şık ve estetik duruşunu tamamlıyor. Ürün bu sayede spor bir görünüm de kazanıyor. Seiko Prospex ailesinin bir üyesi olan saat aynı zamanda 20 ATM'ye kadar su geçirmez özellikle tasarlanıyor. Çelik kordonla güçlendiriliyor ve böylece kullanım ömrü uzuyor. Saatin analog kadran türü otomatik teknolojiyle ahenkli bir biçimde birleştiriliyor. Camında safir malzeme kullanılan 198 gram ağırlığındaki saat, yuvarlak kasa şekline sahip. 45 mm'lik bir kasa çapıyla göz dolduran kol saatinin kasa kalınlığı da 13,20 milimetre.

3. Kalitenin ve estetiğin buluşması: Seiko SRPG07J1 Analog Kol Saati

60'lar stilini ve estetik duruşu yaratıcı bir şekilde buluşturarak modern bir ürün ortaya çıkaran Seiko SRPG07J1 Analog Kol Saati, otomatik teknolojiden de destek alıyor. Saat hareketini Japon merkezli olarak hayata geçiren ürün aynı zamanda metalik bir kordona, yuvarlak görünümlü kadrana ve paslanmaz çelik kasaya sahip. Ürünün siyah renkteki kadranı, kasası ve kordonuyla uyumlu bir şekilde birleştiriliyor. Ürünün kadranında bir takvim gününe de yer veriliyor. 5 metreye kadar suya dayanıklı olan saatin kasa çapı, kalınlığı ve kayış genişliği 12 milimetre ölçülerinde.

4. Klasiğin dışına çıkmak isteyenlere: SEIKO SRPD67K1 Erkek Kol Saati

Hasır görüntüsü ve metalik gri rengindeki çelik kordonuyla klasik çizgilerin dışında çıkan SEIKO SRPD67K1 Erkek Kol Saati, size kusursuz bir kombin vadediyor. Ürünün kadranında krem rengine yer veriliyor; böylece farklı, sade ama bir o kadar da şık bir görüntüye kavuşan kol saati, unisex kullanım için de uygun hale geliyor. Yuvarlak kadrana sahip olan saat, lityum metal pil ile çalışıyor. 168 gram ağırlığındaki ürünün 10 ATM su geçirmezlik özelliği kalitesini perçinliyor. Otomatik çalışan ve takvim gününü gösteren saatte Hardlex kristal cam kullanılıyor.

5. Bir saatten çok daha fazlası: Seiko Kronograf Kuvars Siyah Kadranlı Erkek Saati SSB417P1

Çizilmeye karşı dirençli safir kristal cam malzeme kullanılarak üretilen Seiko Kronograf Kuvars Siyah Kadranlı Erkek Saati SSB417P1, siyah rengin egemen olduğu bir ürün. Saat bu yönüyle asil, sade ve şık bir görünüm kazanıyor. Kronograf özelliği sayesinde kronometre olarak da kullanılabilen ürünün kasa malzemesinin üretiminde paslanmaz çelik tercih ediliyor. 130 gram ağırlığındaki ürün kabza tokaya, kuvars hareket türüne ve yuvarlak kasaya sahip. Suya dayanıklılık konusunda 100 metreye kadar güvence veren kol saatinin kasa çapı 43 milimetre, kasa kalınlığı ise 12,3 milimetre ölçülerinde.

6. Deri kordondan vazgeçmeyenlere: Seiko SSB211P Erkek Kol Saati

Kahverengi deri kordonuyla klasiğin şıklığını yansıtan Seiko SSB211P Erkek Kol Saati'nin kadranının içinde beyaz renk tercih edilerek uyum dikkat çekici bir uyum yakalanıyor. Quartz teknolojiden beslenen ve analog kadrana sahip olan üründe kristal Hardlex cam kullanıyor. Ürünün takvim özelliği de bulunuyor. Ayrıca ürün 100 metreye kadar suya dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor. Paslanmaz çelik toka kullanılan kol saatinde renklerle ve oval kadranla sportif bir şıklık oluşturuluyor. 40 milimetrelik kasa çapına sahip ürünün toplam ağırlığı 299 gram.

7. Duruşuyla göz dolduruyor: SSB385P1 Seiko Erkek Saati Kuvars Paslanmaz Elik Deri Kayışlı

Paslanmaz çelik kasası ve koyu kahverengi deri kordonuyla göz dolduran SSB385P1 Seiko Erkek Saati Kuvars Paslanmaz Elik Deri Kayışlı, Japon Kuvars hareketiyle çalışıyor. Malzemesinde çizilmeye dayanıklı, özel olarak sertleştiren Hardlex mineral cam kullanılan kol saati, darbelere karşı da daha dayanıklı bir hâle geliyor. Kronograf özelliği sayesinde kronometre olarak da kullanılan ürünün kadranında takvim gününe de yer açılıyor. Ürün 100 metreye ve 10 bar su basıncına kadar geçirmezlik özelliğine sahip. Ürünün kadran renginde siyah renk kullanılıyor ve klasik tokası sayesinde kayış uzunluğu kolaylıkla ayarlanabiliyor.

8. Gümüş rengin ahengi: Seiko SNKE01K1 Otomatik Erkek Saati

Gümüş rengin göz alıcı hakimiyetinin görüldüğü Seiko SNKE01K1 Otomatik Erkek Saati, şıklığını paslanmaz çelik malzemesi ile güvenilir bir noktaya taşıyor. Ürün spor çerçeveye, yuvarlak görünümlü kadrana ve koruyucu Hardlex pencere lensine sahip. Ayrıca 50 metreye ve 5 bar basınca kadar su geçirmez nitelikte. Kadranında takvim tarihine ve gün bilgisine de yer verilen ürün, otomatik hareket özelliğinde. Kolay katlanır tokasıyla kullanım rahatlığı sunan ürün 118 gram ağrılığında. Saatin kasa çapı 37, kasa kalınlığı ise 12 milimetre ölçülerinde.

9. Rahat, şık ve hafif: Seiko Kronograf SSB411P Erkek Kol Saati

Askı stiliyle kullanıcılarına farklı bir görünüm sunan Seiko Kronograf SSB411P Erkek Kol Saati'nin tasarımında yeşil, siyah ve koyu gri renkler uyumlu bir biçimde harmanlanarak şık bir görünüm ortaya çıkarılıyor. Bir gram ağırlığındaki ürün aynı zamanda oldukça işlevsel bir deneyim vadediyor. Kronometre ve takvim özelliği de bulunan kol saati, lityum pille çalışıyor. Unisex kullanım için uygun olan ürünün su geçirmezlik seviyesi 10 ATM. Malzemesinde çizilmeye dayanıklı mineral cam ve çelik malzeme kullanılan saat, dayanıklı ve kaliteli yapıdaki yuvarlak kasa formuna sahip.

10. Klasik ve otomatik saat isteyenlere: Seiko 5 Stainless Steel Beyaz SNKK25 38 mm Erkek Kol Saati

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Gümüş renkteki paslanmaz çelik malzemesi ile kalitesini ortaya koyan Seiko 5 Stainless Steel Beyaz SNKK25 38 mm Erkek Kol Saati, analog görüntüsünü otomatik mekanizmasıyla birleştiriyor. Böylece klasik tasarım çizgilerine karşın modern bir yapıya bürünen ürünün kadran camında çizilmeye dayanıklı sert kristal malzeme kullanılıyor. Kol saati aynı zamanda 100 metreye kadar suya dayanıklı. Yağmura ve su sıçramalarına rahatlıkla direnç gösteriyor. Unisex kullanım için de uygun olan kol saatinin kadranının içinde ağırlıklı olarak beyaz renge yer veriliyor. Işıldayan eller özelliği de bulunan saati karanlıkta da kullanabilirsiniz.

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