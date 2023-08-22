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İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

22.08.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Cem Karaca'yı anlatacak olan filmde başrol oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu yeni imajıyla dikkat çekti. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Hacıoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz ile evlilik haberi beklenirken ayrılık haberiyle gündeme gelen İsmail Hacıoğlu, şimdilerde Cem Karaca'yı anlatacak olan filmde başrol oynamak için hazırlanıyor. Yeni rolü için imaj tazeleyen Hacıoğlu'nun son hali takipçilerinden tam not aldı.

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Ünlü oyuncunun kız kardeşini görenler hayran kaldı.

İsmail Hacıoğlu kapak

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda rol almış.

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Sosyal medyada epey aktif olan Kardelen Hacıoğlu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur.

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Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

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Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı. 2010 yılında Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

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5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile evlendi Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.

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İsmail Hacıoğlu Oyuncu

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