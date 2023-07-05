İsmail Kartal ile geçen sezon neden devam edilmedi! Ali Koç ilk kez açıkladı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal ile başkan Ali Koç, imza töreninde açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal, "Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Kimse merak etmesin, endişelenmesin. Biz şampiyon olacağız." açıklamasını yaptı.

GEÇEN SENE NEDEN DEVAM ETMEDİ?

Ali Koç: "Madem öyle, neden daha önce ayrıldınız? Bu soruyu soranlar olacaktır. İsmail Kartal'a dünya çapında bir hoca ile görüştüğümüzü söyledik, asla gizli bir şey yapmadık. Genel Kurul'da bir profil çizmiştim, o resmin de ne olduğu ortada. Fenerbahçe'yi layıkıyla temsil edeceğinden şüphemiz yok. İsmail Hocamız genç, dinamik ve tecrübeli bir kadrodan oluşan takımımızı tanıyor. Asla vazgeçmeyen bir takım yaratacaktır. Gece ve gündüz tesislerde olan kişi. Ekip olarak, futbol bilgisiyle, Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Başarıyı yakalaması için en doğru iklimi sağlamak ve destek olmak durumundayız. Doğru transfer hamlelerini yapacağız."

"HOCAMIZ, FENERBAHÇE'NİN EFSANE İSİMLERİNDEN"

Ali Koç: "Hocamız, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden. Daha önce puan ortalamasını da biliyorsunuz, çok yüksek. Yollarımızın bir kez daha kesişeceğini söylemiştik. Yeni bir dönem daha başlıyor. Karakteriyle takdir toplayan, camianın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz. Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor."

"ŞU ANDA YENİDEN BİRLİKTEYİZ"

İsmail Kartal: "Çok fazla uzun konuşmayacağım. Buradan ayrılırken bana gösterilen teveccüh beni çok duygulandırdı. Başkanımıza ve yöneticilerimize bu uğurlama için teşekkür ediyorum. Şu anda yeniden birlikteyiz."

"TRANSFERDE ÖNEMLİ OYUNCULAR ARAMIZA KATILACAK"

İsmail Kartal: "Transferde önemli oyuncular aramıza katılacak. Bu iş kolay değil, hemen olmuyor. Kimse merak etmesin, hiç kimse endişe etmesin. Hiçbir şeyi atlamadan çalışıyoruz. Takımda şu anda çok pozitif bir enerji var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacağız."

"SON BİR SENEDE NE YAPTIK?"

İsmail Kartal: "Son bir senede ne yaptık? Bir yıldır yardımcılarım yurt dışındaki hocaları yakından takip etti, ben de ülke içindeki hiçbir şeyi kaçırmadan takip ettim. Trendi takip etmeniz gerekiyor. Bu, bizi çok motive etti. Yurt dışına gidip gelen hocalarımız oldu."

"BİZ BU YOLA BAŞ KOYDUK"

İsmail Kartal: "Biz 9 yıllık sıkıntıyı bir anda kenara bırakıp tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Tüm camia bir ekip olduğumuz sürece sezonu en güzel şekilde bitireceğimize inanıyoruz. Biz bu yola baş koyduk. Vakit tek yumruk olma vaktidir. Allah'ın izniyle, bu sezon şampiyonuz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin!"

"TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUKLAR SADECE SAHADA KAZANILMIYOR"

Ali Koç: “Maalesef ki, Türkiye'de şampiyonluklar sadece sahada kazanılmıyor. Fenerbahçe taraftarları, yıllardır süren şampiyonluk hasretinin verdiği gerginlikle futbol takımımıza yeterince kredi vermiyor.”

"BU SEZON SEFERBERLİK İLAN ETMELİYİZ"

Ali Koç: "Takımımıza inanmalarını, sarılmalarını, rakip ve hakemler üzerinde iyi bir baskı kurabilmelerinin ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Bu sezon seferberlik ilan etmeliyiz. Sıkı sıkıya sarılmalıyız."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Ali Koç: "Üç transferimiz oldu. İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko için uzun zamandır uğraşıyorduk. Ryan Kent için altı aydır uğraşıyorduk. Bunun dışında hocamıza liste sunduk. Hocanın da eklediği isimler var. Önümüzdeki haftalar içerisinde çalışmalara başlayacağız. Turnuvalar başlayacak, acele ediyoruz. Avrupa'da transferin ilk günleri. Herkes tok satıcı."



