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İsmail Kartal: Konyaspor karşısında 3 puan almayı hedefliyoruz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 27.11.2019 11:08 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde bu hafta oynayacakları Konyaspor maçından 3 puan hedeflediklerini belirterek, "3 puan alamazsak bile en kötü 1 puanla maçı bitirmek istiyoruz" dedi.

İsmail Kartal: Konyaspor karşısında 3 puan almayı hedefliyoruz

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’de sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor karşılaşmasında 90 dakika iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Rakibe 80. dakikaya kadar bir pozisyon bile vermediğimiz halde duran toptan bir gol yedik ve ardından penaltıdan atılan bir gol. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. En kötü 1 puan alıp çok rahatlıkla evimize dönmeyi beklerken 3 puan kaybettik" ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat oyuncularının bulunduğuna dikkat çeken Kartal, "Kaleci Gökhan, Boldrin, Vetrih’in sakatlıkları devam ediyor. Vetrih bugün antrenmanlara başladı. Boldrin’in 2 hafta daha oynayamayacak gibi gözüküyor. Gökhan’ın hafta sonuna kadar oynayabilmesi için sağlık ekibimiz yoğun bir caba içerisinde. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Konya maçına kilitlendik. Bu maça en iyi şekilde hazırlayıp buradan 3 puan almayı hedefliyoruz. 3 puan alamazsak bile en kötü 1 puanla maçı bitirmek istiyoruz" dedi.
Geçtiğimiz hafta 11’de ilk kez sahaya çıkan Yan Sasse’nin performansını değerlendiren Kartal, "Sasse ilk maçına göre fena değildi. Eksikleri var ve bu eksiklerini de gidermesi gerekiyor. Onun da biraz daha zamanı var. Kötü oynamadı fakat daha iyi oynaması lazım. Lige adapte olup daha iyi tanıması lazım böyle şans bula bula kendini geliştirecek, takım içerisindeki yerini kendi belirleyecek" diye konuştu.

(İHA)

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Çaykur Rizespor konyaspor ismail kartal Spor Toto Süper Lig

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