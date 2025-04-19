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İsmail Köybaşı attığı golü yorumladı! "Belki de kariyerimin en güzel golünü attım"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 23:43
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Göztepe’nin sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kariyerimin en güzel gollerinden, belki de en güzellerinden birini attım. Beşiktaş’a denk geldi. Beşiktaş’a attığım ilk gol değil. Her attığım golden sonra da saygımı gösterdim" diye konuştu.

İsmail Köybaşı attığı golü yorumladı! "Belki de kariyerimin en güzel golünü attım"
İsmail Köybaşı

İsmail Köybaşı

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Göztepe
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. Göztepe’nin golünü atan İsmail Köybaşı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı Beşiktaş’ın daha iyi oynadığını ikinci yarı ise kendilerinin oyuna hakim olduğunu aktaran Köybaşı, "Özellikle golden sonra çok baskılı oynamaya başladık. İkinci, hatta üçüncü golü de atabilirdik ama rakip buna müsaade etmedi. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Her iki taraf da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İzleyenlere keyifli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Süper Lig’e çıktığımız bu sezonda hedeflerimizden biri, iyi ki Göztepe’nin maçı var dedirtmekti. Bence bunu başardığımızı düşünüyorum. Stadın ambiyansı, ortam ve oyunun her anına olan ilgi bunu gösteriyor. Taraftarımız bize ve Türkiye’ye bunu gösteriyor" dedi.

"BELKİ DE KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLÜNÜ ATTIM"

Golü hakkında konuşan Köybaşı "Kariyerimin en güzel gollerinden, belki de en güzellerinden birini attım. Beşiktaş’a denk geldi. Beşiktaş’a attığım ilk gol değil. Her attığım golden sonra da saygımı gösterdim. Ekmeğini yediğim, hele ki beni çocukluktan alıp bir yerlere getiren bir kulübe asla saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilir. Sosyal medyada yankı bulmuş. Saygım sonsuzdur" diye konuştu.

"EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Göztepe’nin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olan bir camia olduğunu dile getiren Köybaşı, "Biz bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Elbette şanssızlıklar da oldu. Bu dalgalanmalara şanssızlıkları da eklemek gerekiyor. Ama bu zaten bir yol. Bu yolda böyle şeyler yaşanacak. Aslında bu yaşananlar tüm camiayı birbirine daha çok bağlamalı, güçlendirmeli ve ders çıkarılmalı. Belki bu sene, belki önümüzdeki senelerde olabilir. Bu benim burada üçüncü senem. İlk sene çıkamadık ama ikinci senede dolu dolu çıktık. Bunları es geçmemek, kıymet bilmek gerekiyor. Her anın keyfini çıkarmak gerekiyor. Biz Göztepe’yiz, büyük bir camiayız. Değerlerine önem veren, kültürüne sahip çıkan, efsanelerini her zaman saygıyla anan; her branşta bir araya gelmiş özel bir kulübüz. Böyle dalgalanmalar elbette olacak ama biz güçlüyüz" şeklinde konuştu.
Kariyerinin gidişatı hakkında konuşan Köybaşı, sözlerini şöyle noktaladı:
"Fiziksel ve mental olarak kendimi iyi hissediyorum. Ama karar mercii biz değiliz. Uzun vadeli hedeflerimden biri futbola hizmet etmek. Ancak şu an için kısa vadede anın keyfini çıkarmak ve tamamen önümüzdeki maça konsantre olmak istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe İsmail Köybaşı
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