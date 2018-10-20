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İsmail Köybaşı'dan acı röportaj: Oooofff konuşması çok zor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

0-0'lık Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Köybaşı, "Oooooofffff çok zor konuşması. Gerekli şeyleri yapıyoruz kahvaltı, birliktelik, aktivite ama topun canı istemeyince söylediklerimin anlamı kalmıyor" dedi.

İsmail Köybaşı'dan acı röportaj: Oooofff konuşması çok zor

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından İsmail Köybaşı'dan beIN Sports'a açıklamalar geldi. 29 yaşındaki oyuncu, galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini söyledi.

İşte açıklamalar...

"Bir futbolcu için en zor zamanlardır böyle röportaja gelmek. Çok üzgünüz, kelimeler bulamıyorum. Bu durum nasıl anlatılır bilemiyorum. Çok üzgünüz. Gerçekten kelime bulmak zor. 3-4 maçtır gol yemmiyoruz ama gol de atamıyoruz. Üzgünlüğümü nasıl ifade ederim bilmiyorum. Bir şeyleri değiştirmekten bahsederiz bence, ben önce kendimi değiştirmek isterim. Kendim analiz yapıp belki arkadaşlarımla ışığımla yardımcı olurum. Yine yardımcı olmaya çalıştık. Taraftarlarımız sayısız şekilde yine maça geliyor. Bilincindeyiz. Oooooofffff çok zor konuşması..."

"ÖZÜR DİLERİM, DURUMUN FARKINDAYIZ"
"Gerekli şeyleri yapıyoruz kahvaltı, birliktelik, aktivite ama topun canı istemeyince söylediklerimin anlamı kalmıyor. Daha önce böyle bir durumda olmadım. Bu durumdan bizi galibiyetler serisi çıkarır. Galibiyet serisi ama kupa, UEFA, lig hepsi birden başka çaremiz yok, o top çizgiyi geçmeli, çünkü biz gol yemiyoruz. Özür dilerim durumun farkındayız. Bu da önemli. Farkındalık bir şey getirir, olmuyor, değişecektir, girecektir o top... İvmeyi yukarı taşıyınca yukarı çıkacağız."

HARUN TEKİN: TARAFTARIMIZ BUNU HAK ETMİYOR
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Harun Tekin, açıklamalarda bulundu.

Harun Tekin, "Çıkış yakalayacağımıza inandığımız bir maçtı, üzgünüz. Camiamızdan, taraftarımızdan özür dileriz. Bunu hak etmiyorlar. Umarım el birliği ile bu durumdan çıkacağız. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol yememek iyi ama önemli olan kazanmak. İnşallah gol yemeden devam ederim ve maçlarımızı kazanırız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ismail köybaşı Fenerbahçe Sivasspor

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