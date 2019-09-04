İsmail Küçükkaya Fatih Portakal'la fotoğrafını paylaşıp tarih verdi

Hem iş arkadaşı hem de yakın dost oldukları bilinen İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın haber programları için beklenen haber geldi. Yaklaşık 2.5 ay ekranlardan uzak kalan ikiliden İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından iş arkadaşıyla paylaşım yaparak tarih verdi.

Hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaşımlar yapan Küçükkaya, "Günaydın Türkiyem. Biz 16 Eylül’de dönüyoruz." dedi. Küçükkaya'nın tweetine binlerce beğeni yağınca Küçükkaya "Vay be. Ne kadar özlemişsiniz. Bilseydik... En azından bir iki hafta önce başlardık işe. Neyse arkadaşlar. Üzülmeyelim. Az kaldı. 16 Eylül’de başlıyoruz." ifadesini kullandı.



